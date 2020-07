HORDA odchodzi na zasłużoną emeryturę Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny z bydgoskich psów policyjnych, po latach służby, przechodzi na zasłużoną emeryturę, którą spędzi w domu u swojego przewodnika. Za lata pracy i zaangażowanie podziękowania dla przewodnika i jego psa wręczył Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy wraz ze swoim I Zastępcą.

Dzisiaj, 08.07.2020 r., w Wydziale Prewencji bydgoskiej komendy odbyło się pożegnanie. Było ono szczególne dla asp. szt. Radosława Kwiatkowskiego oraz jego czworonożnego partnera HORDY.

Policjanci- przewodnicy, z którymi na co dzień pieski pełnią służbę, liczą się z tym, że kiedyś psy będą musiały przejść na emeryturę. Wiedzą, że kiedy ta chwila nadejdzie pieski staną się członkami ich rodzin, gdyż się z nimi mocno zżyli.

Z tej okazji Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Jarosławem Zdunek podziękowali przewodnikowi za trud służby i zaangażowanie wręczając list gratulacyjny.

Horda to 9-letni owczarek niemiecki krótkowłosy, wyszkolony do tropienia. Horda brała udział w wielu tropieniach, w tym za sprawcami przestępstw kradzieży z włamaniem. Przykładem jest sytuacja, gdy wspólnie ze swoim przewodnikiem zatrzymała 38-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do domu, z którego skradziono narzędzia budowlane. Horda po przybyciu na miejsce zdarzenia złapała trop za sprawcą, który udał się w kierunku Kanału Bydgoskiego. Pies poprowadził policjantów aż do ulicy Kolbego, gdzie w pobliżu sklepu monopolowego funkcjonariusze dokonali zatrzymania sprawcy ww. przestępstwa i odzyskali skradzione rzeczy, które ten posiadał przy sobie.

Hordę znają również bardzo dobrze dzieci z Bydgoszczy oraz powiatu, gdyż uczestniczyła ona w licznych pokazach, zajęciach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w placówkach oświatowych i kulturalnych organizowanych przez bydgoskich policjantów zajmujących się profilaktyką nieletnich.

Niestety Horda z uwagi na stan zdrowia musi wcześniej odejść na emeryturę. W związku z tym życzymy jej dużo zdrowia i odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

(KWP w Bydgoszczy / dk)