Policjanci zabezpieczyli ponad 39 kg środków psychotropowych Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ustalenia wieluńskich kryminalnych i policjantów z KWP w Łodzi zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej przyniosły rezultaty. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu dotyczy dystrybucji środków odurzających na szeroką skalę. Zatrzymano 4 osoby związane z narkotykowym procederem. Podczas przeszukań zabezpieczono łącznie ponad 39 kg środków psychotropowych i 350 g marihuany. Wobec dwójki zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Policjanci z wieluńskiej komendy od kilku miesięcy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, prowadzą śledztwo dotyczące dystrybucji znacznej ilości środków psychotropowych i odurzających. Jest to kontynuacja innej sprawy narkotykowej z listopada 2019 roku. Prowadzone w ramach wspólnego śledztwa ustalenia funkcjonariuszy z wieluńskiej komendy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz nadzorującego prokuratora, połączone ze szczegółową i skrupulatną analizą gromadzonego materiału dowodowego, przyniosło efekty. Wytypowane zostały osoby, które uczestniczyły w procederze wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych i odurzających oraz miejsca przechowywania nielegalnych substancji.

2 lipca 2020 roku w ramach śledztwa przeprowadzono skuteczną akcję, której efektem było zatrzymanie 3 osób w wieku od 32 do 38 lat zamieszkujących na terenie Łodzi związanych z przestępczością narkotykową. Wieluńscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji weszli do kilku miejsc na terenie Łodzi. Podczas przeszukań lokali i wynajmowanych pomieszczeń policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 39 kilogramów substancji psychotropowych, 350 gramów marihuany, urządzenie do wytwarzania tabletek.

Sprawa jest rozwojowa i zaplanowano dalsze badania przez biegłych dla ustalenia pełnego zakresu działalności przestępczej. Ponadto zabezpieczono telefony, komputery oraz 7800 zł. Do zatrzymania kolejnej osoby związanej z tym narkotykowym procederem doszło w 6 lipca 2020 roku na terenie powiatu łęczyckiego. Był nim 43-letni mieszkaniec Łodzi.

Wszystkich zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, gdzie zostali przesłuchani. Prokurator przedstawił im zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Trójka z nich usłyszała zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych, dodatkowo 38 i 43-latek usłyszeli również zarzuty posiadania znacznych ilości zabronionych substancji. Z kolei 35-latka odpowie za posiadanie środków odurzających.

Sąd na wniosek prokuratora wobec 2 osób podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Dzisiaj, 08.07.2020 r., wobec kolejnego podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

