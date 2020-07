Pobił 55-latka, wrzucił do bagażnika i wywiózł na pole, gdzie utopił w stawie - usłyszał zarzuty Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Biała Piska podejrzanego o zabójstwo mężczyzny, którego ciało znalezione zostało w stawie. Według ustaleń śledczych sprawca miał pobić ofiarę, związać jej ręce i wrzucić do bagażnika. Następnie wywiózł 55-letniego mężczyznę na pole i utopił w znajdującym się tam stawie. Sprawca usłyszał trzy zarzuty. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Piscy funkcjonariusze zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Biała Piska. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 55-latka, którego ciało znalezione zostało w stawie na polu kukurydzy.

Policjanci wyjaśniając pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Piszu okoliczności tego zdarzenia, ustalili, że do doszło do niego kilkanaście dni wcześniej, 28.06.2020 r. Tego dnia 27-latek, znajdując się pod działaniem alkoholu, odwiedził ofiarę. Był to 55-letni mieszkaniec gminy Biała Piska. Między mężczyznami doszło do awantury na tle finansowym. 27-latek kilkukrotnie uderzył mężczyznę, skrępował mu ręce i wrzucił do bagażnika. Wywiózł go na pole kukurydzy, gdzie wrzucił do stawu. 55-letni mężczyzna nie przeżył. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

27-latek usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Drugi pozbawienia wolności 55-letniego mężczyzny i stosowanie wobec niego przemocy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trzeci natomiast wywierania wpływu na świadka grożąc mu pozbawieniem życia.

Decyzją sądu 27-letni mieszkaniec gminy Biała Piska został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnienie zarzucanych mu czynów grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / mw)