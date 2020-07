Policjanci namierzyli i zatrzymali sprawców rozboju na 15-letnim chłopcu Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mniej niż jedną dobę potrzebowali kryminalni z wrocławskiego komisariatu, aby na początku namierzyć, a później zatrzymać trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Ich ofiarą był zaledwie 15-letni chłopak, który wyszedł wieczorem na spacer ze swoim psem. Grożąc nastolatkowi nożem, mężczyźni ukradli mu telefon komórkowy, który następnie sprzedali. Za uzyskane pieniądze zakupili alkohol. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i następne kilka miesięcy spędzą w areszcie śledczym. Grozi im kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Ta niebezpieczna sytuacja miała miejsce kilka dni temu na terenie wrocławskiego Szczepina. 15-letni chłopiec wyszedł z domu, aby wyprowadzić na spacer swojego czworonożnego pupila. W pewnym momencie do młodego wrocławianina podeszło trzech mężczyzn. Zachowywali się agresywnie. Od razu zażądali od niego 10 złotych na alkohol. Chłopak jednak nie posiadał przy sobie żadnych pieniędzy. Wtedy jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaczął grozić 15-latkowi. Bardzo przestraszony chłopak oddał agresorom trzymany w ręce telefon komórkowy i uciekł. Na szczęście nic mu się nie stało. Po powrocie do domu natychmiast powiadomił o tym zdarzeniu swoich rodziców, a ci policjantów.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ze staromiejskiego komisariatu podjęli intensywne działania operacyjne, aby zatrzymać sprawców tego przestępstwa. Potrzebowali na to niecałej doby. Sprawcy zostali namierzeni w bliskiej odległości od miejsca, w którym doszło do przestępstwa. Cała trójka była już wielokrotnie notowana za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Tego samego dnia trafili do policyjnego aresztu.

Kryminalni ze starówki odzyskali również skradziony telefon komórkowy o wartości ponad 500 złotych. Mężczyźni zastawili go w lombardzie, a za uzyskane pieniądze zakupili alkohol.

Policjanci podczas przeprowadzonych czynności zgromadzili materiał dowodowy, dzięki któremu zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd postanowił zastosować wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 21-latek oraz jego starsi kompanii bezpośrednio z siedziby sądu zostali doprowadzeni do aresztu śledczego, gdzie spędzą najbliższe kilka miesięcy.

Zgodnie z art. 280 Kodeksu karnego grozić im może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)