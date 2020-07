Policjanci odzyskali utracone auto już następnego dnia po kradzieży Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna 24 godziny potrzebowali kryminalni z wrocławskich Krzyków, aby ustalić, gdzie znajduje się skradzione audi. Mundurowi namierzyli samochód na jednym z podwórek w pobliżu ul. Kruczej. Auto miało zdemontowane tablice rejestracyjne i zdrapaną nalepkę kontrolną. Po przeprowadzonych czynnościach pojazd trafił z powrotem do właścicielki, która przesłała podziękowania dla funkcjonariuszy za ich szybkie i skuteczne działanie.

Policjanci z wrocławskich Krzyków otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Audi. Pojazd na trzebnickich numerach rejestracyjnych zniknął z terenu osiedla Borek. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze za utraconym autem.

Od zgłoszenia kradzieży samochodu nie zdążyły upłynąć 24 godziny, gdy policjanci pionu kryminalnego namierzyli auto na jednym z podwórek w pobliżu ul. Kruczej. Audi było zaparkowane w sąsiedztwie garaży i miało zdemontowane tablice rejestracyjne. Ktoś postarał się również, aby zdrapać nalepkę kontrolną z przedniej szyby. Mundurowi sprawdzając numer VIN pojazdu, upewnili się, że jest to poszukiwane przez nich audi. Następnie do pracy przystąpili policyjni technicy kryminalistyki. Tablice rejestracyjne znalazły się, gdy funkcjonariusze zajrzeli do bagażnika. Ze środka zniknął natomiast portfel.

Policjanci będą teraz ustalać, kto stoi za kradzieżą auta. Najważniejsze jednak, że pojazd został odzyskany i mógł zostać zwrócony właścicielce. Następnego dnia do Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Krzyki wpłynęły podziękowania za realizację tej sprawy. Pokrzywdzona wyraziła wdzięczność za zaangażowanie i trud włożony w poszukiwanie jej samochodu, a także gratulowała skutecznych działań.

(KWP we Wrocławiu / dk)