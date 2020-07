Próbował nakłonić nieletniego do innej czynności seksualnej Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego, który chciał nakłonić 10-latka do innej czynności seksualnej. Dzięki szybkiej reakcji kryminalnych i informacjom uzyskanym przez dyżurnego z II komisariatu, po trzech godzinach mężczyzna był już w rękach Policji. Wkrótce zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdniku.

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na terenie powiatu lubelskiego. Ze zgłoszenia matki 10-latka wynikało, iż chłopiec poszedł pojeździć na rowerze po okolicy. W pewnym momencie nieznany mężczyzna zajechał mu drogę motocyklem. Po krótkiej rozmowie podstępnie zwabił go w ustronne miejsce, gdzie próbował nakłonić do innej czynności seksualnej. Po tym, jak chłopiec się przeciwstawił mężczyzna odjechał.

Kryminalni z KMP w Lublinie wspierani przez policjantów z Bychawy oraz Świdnika bardzo szybko wpadli na trop sprawcy. Kluczowe okazały się tu informacje uzyskane od dyżurnego z II komisariatu. Już po mniej więcej trzech godzinach mężczyzna został zatrzymany. 35-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego trafił do policyjnej celi.

Po zebraniu dowodów w sprawie sprawca zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Policjanci wnioskować będą o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Za to przestępstwo może grozić do 12 lat więzienia.