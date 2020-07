Bydgoscy "wodniacy" pomogli załodze katamarana Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W minioną sobotę policyjni „wodniacy” pomogli załodze katamarana. Nagły i silny podmuch wiatru spowodował, że ten się wywrócił. Na skrzynkę mailową bydgoskiej Policji wpłynęły podziękowania od załogi katamarana, której policjanci pomogli go postawić i bezpiecznie dopłynąć do brzegu.

„Podziękowania dla sympatycznych, uczynnych i bardzo zorganizowanych policjantów nad Zalewem Koronowskim, którzy pomagali postawić katamaran po wywrotce w sobotę, 04.07.2020. Wdzięczna załoga katamarana. Tak trzymać. Wspaniali funkcjonariusze. (…).” - takie miłe słowa podziękowań wpłynęły na skrzynkę mailową bydgoskiej Policji. Skierowane są oczywiście do policjantów pełniących służbę na wodach. Każdego roku nad Zalewem Koronowskim, w okresie letnim, stacjonują bydgoscy policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą. Miniony weekend ponownie potwierdził, że ich obecność w tym miejscu może okazać się zbawienna i uratować czyjeś zdrowie, życie lub mienie.

W minioną sobotę, 04.07.2020 r., bydgoscy „wodniacy” pomagali załodze katamarana, która nie zdążyła zareagować i właściwie zbalansować łodzi, gdy pojawiły się silne podmuchy wiatru. Efektem tego było wywrócenie się jednostki pływającej. Policjanci natychmiast podpłynęli i pomogli ją postawić, po czym wejść wczasowiczom na jacht. Po zakończeniu działań policjanci udzielili załodze katamarana instruktażu, po czym asekurowali, by bezpiecznie dotarła do brzegu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie osoby nim płynące miały założone kapoki. To pomogło w sprawnym przeprowadzeniu akcji i jednocześnie zapewniło bezpieczeństwo załodze.

Bydgoscy policjanci przypominają o rozwadze podczas pływania różnego rodzaju sprzętem po akwenach. Przewidujmy, jakie niebezpieczeństwa może nieść za sobą nasze zachowanie, ale też mogąca szybko zmienić się pogoda.

(KWP we Bydgoszczy / dk)