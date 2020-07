Poszukiwana ENA w rękach orzeskich policjantów Data publikacji 09.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji w Orzeszu zatrzymali 32-latkę, poszukiwaną europejskim nakazem aresztowania. Kobieta trafiła w ręce policjantów, gdy przebywała w miejscu swojego zamieszkania. Ich wizyta wyraźnie ją zaskoczyła. Mieszkanka Orzesza ma na swoim koncie liczne oszustwa i fałszowanie danych, a jej poszukiwania trwały od stycznia bieżącego roku. Grozi jej do 15 lat więzienia.

Informacja o wszczęciu poszukiwań europejskim nakazem aresztowania 32-latki wpłynęła do Komisariatu Policji w Orzeszu na przełomie czerwca i lipca br. Kryminalni wczoraj po raz kolejny sprawdzili adres, pod którym mogła przebywać kobieta. Na miejscu, w wynajmowanym mieszkaniu domu jednorodzinnego w dzielnicy Jaśkowice stróże prawa zastali kobietę. Okazało się, że jest to poszukiwana od kilku miesięcy przez niemiecki wymiar sprawiedliwości 32-latka. Jak wynika z akt, kobieta mieszkając na terenie Niemiec dopuściła się kilkunastu oszustw, w tym internetowych. Ma także na swoim koncie fałszowanie danych. Kiedy kryminalni zapukali do jej drzwi, ta sprawiała wrażenie mocno zaskoczonej. Tłumaczyła, że nie ma pojęcia o co chodzi.

Tego samego dnia trafiła do policyjnej izby zatrzymań, a dzisiaj policjanci doprowadzili ją do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchana na okoliczność zarzucanych jej przestępstw. Dziś też zapadnie decyzja o dalszym losie mieszkanki Orzesza. Grozi jej do 15 lat więzienia.

