Sprawdź się na policyjnym torze przeszkód, który czeka kandydatów do służby w Policji Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny już raz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje otwarte zajęcia dla wszystkich osób zainteresowanych procesem rekrutacji do służby w Policji. W każdą środę sierpnia br. w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji wszystkie chętne osoby będą mogły osobiście sprawdzić, jakie wymagania stawiane są kandydatom. Tym razem uczestnicy mają okazję zmierzyć się z torem przeszkód, jaki należy pokonać w teście sprawności fizycznej. Zapraszamy do uczestnictwa i czekamy na zgłoszenia!

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi działania informacyjne, dające możliwość poznania specyfiki i charakteru służby w Policji oraz przebiegu postępowania rekrutacyjnego. Projekt powstał z myślą o potrzebach młodych ludzi - absolwentów szkół średnich planujących związać swoją drogę zawodową z Policją, a także wszystkich osobach, które chcą zasilić szeregi naszej formacji oraz sprawdzić, jak w praktyce wygląda rekrutacja do służby. Podczas organizowanych przez katowicką komendę wojewódzką zajęć, zainteresowani mają możliwość praktycznego poznania dwóch istotnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania są także okazją do uzyskania informacji dotyczących rekrutacji do służby, kryteriów doboru i wymaganych dokumentów.

Przystąpienie do testu sprawności fizycznej pozwoli zainteresowanym na sprawdzenie swoich umiejętności i kondycji fizycznej, ale także na zdiagnozowanie ewentualnych elementów wymagających poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. .

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i pracowników do spraw rekrutacji z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Odbędą się w każdą środę sierpnia br. w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt na adres mailowy: bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.pl. Termin i godzina spotkania zostanie podana w okresie późniejszym i będzie zależna od ilości zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania zostaną wyznaczone dodatkowe terminy zajęć.

Jest to kolejna odsłona tego wydarzenia, które od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

(KWP w Katowicach / mw)