Prawdziwi policjanci rozprawili się z tymi fałszywymi Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zatrzymanie dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego było efektem intensywnych czynności policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu oraz funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Śledczy ustalili, że 37- latek dzwonił do seniorów, manipulując ich fałszywymi informacjami o zagrożonych kontach bankowych. Z kolei 30- latek był tym „funkcjonariuszem”, który odbierał od osób starszych pieniądze. To właśnie ten duet stoi za ostatnimi 3 oszustwami na terenie Kielc. Policjanci przerwali ten proceder, gdy 30- latek ponownie pojawił się w naszym mieście i już jechał do 90- latki po umówione 40 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypomnijmy: w ostatnim czasie na terenie Kielc miały miejsce 3 oszustwa metodą na tzw. policjanta. Oszuści poprzez rozmowy telefoniczne zmanipulowali seniorów historią o zagrożonych pieniądzach na kontach bankowych. Ich łupem łącznie padło 96 000 złotych. Rozwiązaniem tych spraw zajęli się kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy, którzy przeanalizowali dokładnie materiały. Wszystkie fakty wskazywały, że sprawcami była najprawdopodobniej ta sama grupa oszustów. Tak śledczy wpadli na trop 30- latka z Legionowa i o 7 lat starszego warszawianina. I cios, mający na celu rozbicie ich działalności przestępczej wymierzyli na początku tego tygodnia.

Właśnie w poniedziałek w domu 90- letniej mieszkanki Kielc zadzwonił telefon, od tego samego „policjanta”. Ponownie przedstawiona została historia o zagrożonych pieniądzach, w którą seniorka uwierzyła. Na jej szczęście, 30- latek nie dotarł w umówione miejsce. Podejrzewanego mieszkańca powiatu legionowskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zauważyli na jednej z ulic w centrum miasta. Policjanci zatrzymali suzuki, którym kierował wspomniany przestępca. Jak się okazało w samą porę, bowiem starsza kobieta jeszcze nawet nie uświadomiła sobie, że rozmawiała z oszustem i nie powiadomiła o tym fakcie prawdziwych stróżów prawa.

We wtorek kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali na terenie Warszawy 37– latka. Z ustaleń wynika, że to najprawdopodobniej on dzwonił do seniorów i opowiadał historię o hakerach. Kieleccy policjanci ustalili, że w ten sposób oszukiwali osoby starsze na terenie całego kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy. Decyzją sądu obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach