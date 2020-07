Policjanci z Olkusza przejęli ponad 1,5 kg amfetaminy Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali 37-latka, u którego w mieszkaniu i w wynajmowanych garażach, znaleźli środki odurzające. Mężczyzna miał ponad półtora kilograma amfetaminy oraz pewne ilości marihuany i mefedronu, a także ukrytą sporą ilość gotówki, w różnych walutach. Sprawca usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzania do obrotu środków odurzających wbrew przepisom ustawy.

37-letni mieszkaniec Olkusza od pewnego czasu był w zainteresowaniu policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać w swoim mieszkaniu narkotyki. 8 lipca około godziny 9.00, kryminalni wspólnie z przewodnikiem psa, wyszkolonego na wyszukiwanie środków odurzających, przeszukali mieszkanie a następnie udali się do garaży, które mężczyzna wynajmował. Policjanci zabezpieczyli około 1600 gramów amfetaminy, 1,27 grama mefedronu i niewielką ilość marihuany, a także ponad 42 tysiące złotych w różnych walutach. Za posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych olkuszaninowi może grozić do 10 lat pozbawienia wolności a za przygotowanie do wprowadzania do obrotu wbrew przepisom ustawy środków odurzających do 3 lat. Decyzją sądu 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / kp)