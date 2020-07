Policjanci z CPKP BOA uratowali cztery osoby, w tym trójkę dzieci Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA podczas ćwiczeń na Zalewie Zegrzyńskim uratowali cztery osoby, w tym trójkę dzieci, które wpadły do wody, po tym jak na skutek nagłych i silnych podmuchów wiatru żaglówka, którą pływały, wywróciła się. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani na brzeg.

Do zdarzenia doszło 18 czerwca br., kiedy policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA ćwiczyli i szkolili się na Zalewie Zegrzyńskim. Około południa, w trakcie zajęć, doszło do niespodziewanego załamania pogody – zerwał się porywisty wiatr i rozpętała burza z ulewnym deszczem i gradem. Chwilę później funkcjonariusze CPKP BOA, którzy znajdowali się na pontonie, zauważyli, że kilkaset metrów od brzegu wywróciły się dwie żaglówki, z których wypadli ludzie. Policjanci natychmiast zareagowali i rozpoczęli akcję ratunkową.

W tym samym czasie do jednej z żaglówek podpłynęło zabezpieczenie medyczne z wypożyczalni łodzi „Między Żaglami”. Po podpłynięciu do drugiej wywróconej żaglówki, funkcjonariusze CPKP BOA zauważyli, że wśród fal obok wywróconej łodzi znajdują się cztery osoby. Był to mężczyzna z trójką dzieci. Zostali oni niezwłocznie wydobyci z wody na ponton. Uratowane osoby nie wymagały pomocy przedmedycznej i policjanci przetransportowali je na brzeg pozostawiając w bezpiecznym miejscu. Sami wrócili na miejsce wywróconej żaglówki i wraz z pracownikami wypożyczalni próbowali odwrócić łódź i odholować na brzeg.

Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy z CPKP BOA, nikomu nic się nie stało.

Policjanci apelują do użytkowników sprzętu wodnego o rozsądek i ostrożność nad wodą, a zwłaszcza o zachowanie trzeźwości!

Nigdy nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem, bo to połączenie często prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń. Korzystając ze sprzętu pływającego zakładajmy kamizelki ratunkowe, które są indywidualnym środkiem bezpieczeństwa. Na każdej jednostce pływającej muszą znaleźć się środki ratunkowe. Kamizelki ratunkowe, asekuracyjne itd. zawsze powinny znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym, a najlepiej być już założone na osoby, które wypływają na wodę. Schowane głęboko w bakiście na nic się nie przydadzą.

Policjanci przypominają, co zrobić, gdy żaglówka się wywróci – przede wszystkim należy zachować zimną krew, nie panikować i pamiętać, że zawsze w przypadku wywrotki każdego żeglarza obowiązuje zasada: nie wolno odpływać od jednostki pływającej. W przypadku gdy nie możemy samodzielnie postawić jachtu, należy wezwać pomoc. Jednostka pływająca, która zauważy takie zdarzenie niezwłocznie powiadamia służby ratunkowe dzwoniąc na telefon alarmowy 112.

Policjanci życzą wszystkim bezpiecznego sezonu na wodzie i pomyślnych wiatrów!

(KGP/ mw)