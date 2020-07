Poszukiwania zaginionego 71-latka zakończone sukcesem Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wczesnym wieczorem policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odnaleźli 71-letniego mężczyznę, który przed południem zaginął w Dąbrowie Górniczej. Senior cierpi na zaniki pamięci i inne schorzenia, które powodowały, że poszukiwaniom nadano najwyższy priorytet. Do akcji, oprócz ogromnych sił policyjnych i innych służb, które wspierały akcję, włączono również policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną.

Zgłoszenie wpłynęło do policjantów krótko po zaginięciu mężczyzny. Rodzina była głęboko zaniepokojona, ponieważ 71-letni mieszkaniec Sosnowca cierpi na zaniki pamięci. Podczas wyprawy z żoną na targ do Dąbrowy Górniczej zagubił się, wsiadając do niewłaściwego autobusu, jadącego w kierunku Katowic. Przez niemal kolejną godzinę rodzina kilkukrotnie nawiązała kontakt z zaginionym. Mężczyzna wskazywał jako miejsce swojego pobytu różne lokalizacje, w których jednak zaniepokojeni krewni nie byli w stanie go odnaleźć. W ostatniej rozmowie powiedział, że przewrócił się i leży w krzakach, z których nie może się wydostać. Kolejno podejmowane próby połączenia się z zaginionym już się nie powiodły.

Na tym etapie do akcji wkroczyli policjanci z zespołu poszukiwań sosnowieckiej komendy. Ustalili oni, że 71-latek znajdował się w rejonie ulic Przelotowa, Morawa i Wiosny Ludów. W trakcie dalszych czynności poszukiwawczych, w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów stróże prawa odnaleźli telefon i dokumenty mężczyzny. Ponieważ mężczyzna cierpi na różne schorzenia i musi przyjmować leki, wiadome było, że liczyła się każda godzina. Sprawie poszukiwawczej nadano najwyższy priorytet i do jej realizacji skierowano wszystkie dostępne siły. Policjantów okolicznych komend miejskich i Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w akcji wspierali funkcjonariusze straży pożarnej i SOK z Katowic. Do działań włączono policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Psy tropiące policji i straży pożarnej przeczesywały teren. Zadanie utrudniała bujna roślinność, obejmująca miejsca wypoczynkowe przy stawach i rzece. Podczas tych czynności, mundurowi spotkali kobietę, która, jak się okazało, widziała mężczyznę podobnego do zaginionego. Policjanci sprawdzili wskazane przez nią miejsce i w gęstych zaroślach, w okolicy ulicy Naftowej odnaleźli zaginionego. Osłabiony i zdezorientowany mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

Dziękujemy wszystkim służbom oraz mieszkańcom i świadkom, którzy wsparli policjantów w poszukiwaniach. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do mediów, które przyczyniły się do rozpowszechnienia informacji o zaginięciu 71-latka. Cieszymy się, że wszystko skończyło się szczęśliwie. Oby więcej takich finałów poszukiwań.

(KWP w Katowicach / kp)