#NiebieskiHonor - pamiętajmy o tych, którzy zapłacili w służbie najwyższą cenę Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lipiec to szczególny miesiąc dla funkcjonariuszy. W lipcu obchodzimy Święto Policji. Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą upamiętniającą poległych Policjantów. Dla całej formacji to wyjątkowo wzruszające chwile, bo właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. Niech pamięć o nich nigdy nie zgaśnie – zachęcamy do wspierania akcji #NiebieskiHonor i wzięcia w niej udziału.

W naszej pamięci pozostaną wiecznie żywi

W hołdzie składanym koleżankom i kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku podczas ogólnokrajowych obchodów święta Policji odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcia nowych kart do Księgi Pamięci. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska - jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych i choć robimy wszystko, aby nie pojawiały się na Tablicy nowe nazwiska, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne do wykonania.

Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.

#NiebieskiHonor

Asp.sztab. Piotr Chwastowski policjant znany jako współautor teledysku „Dumny z bycia Psem”, prowadzący facebookowy fanpage "Psy Dają Głos", na co dzień pracujący w w Opolu, w czerwcu zainicjował w mediach społecznościowych wyzwanie (challenge) #NiebieskiHonor. Funkcjonariusz nagrywając krótki film na cześć tych, którzy oddali życie w służbie, oddał honor bohaterom, zachęcając tym samym kolejne osoby, czy też całe jednostki, do oddawania honorów poległym, tak by pamięć o nich nigdy nie zgasła.

W imieniu swoim, kierownictwa polskiej Policji oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji, również mając w pamięci policyjnych emerytów i rencistów, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oddał hołd Poległym Policjantom, w tym wyjątkowym dla polskiej Policji miejscu - przed Tablicą Pamięci z tabliczkami epitafijnymi upamiętniającymi policjantów, którzy zginęli w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

Hołd policjantom poległym podczas służby w imieniu swoim oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji oddali również Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, Szymon Głuszek policjant z Gostycyna prowadzący profil na Facebooku „Nawet z narażeniem życia”, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Oddają kolejni policjanci i inne osoby.

Zachęcamy do wspierania akcji #NiebieskiHonor

Każdego dnia tysiące Policjantów i Policjantek stawia się do służby abyś czuł się bezpiecznie. Wypełniają swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Niektórzy płacą za to najwyższą cenę. Nie zbieramy żadnych pieniędzy. Nie wspieramy żadnej idei. Nie protestujemy. Nie domagamy się. Nie walczymy. Po prostu chcemy oddać hołd poległym w służbie Policjantom i Policjantkom. Ty też oddaj Honor tym, którzy przelali swoją krew.

I Ty również możesz wesprzeć akcję #NiebieskiHonor!

Nagraj swój film i oznacz go hasztagiem #NiebieskiHonor. Nie musisz nic mówić. Gest znaczy więcej niż słowa.

Każdy może oddać honor tym, którzy na co dzień Nas chronią. Zachęcamy.

#NiebieskiHonor #BlueHonour

*Jeśli zechcesz to pamiętaj, że możesz wspierać Fundację Wdów i Sierot po poległych Policjantach

(KGP / mw, mag)