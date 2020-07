Fałszywy policjant zatrzymany Data publikacji 10.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sopoccy kryminalni w wyniku działań operacyjnych zatrzymali na gorącym uczynku 56-letniego mieszkańca Gdyni, który podając się za policjanta próbował wyłudzić pieniądze od 75-letniej sopocianki. Stróże prawa ustalili, że dzień wcześniej w ten sam sposób wspólnie z innymi osobami oszukał seniorkę z Gdyni, która przekazała mu pieniądze i biżuterię rodzinną oraz próbował wyłudzić kolejne kilkadziesiąt tysięcy od innej osoby. Sprawca usłyszał zarzuty za te przestępstwa, a sąd na wniosek prokuratury aresztował go na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

O oszustach działających metodą „na policjanta” i „na wnuczka” sopoccy policjanci przestrzegają od wielu lat. Podczas rozmów, spotkań i debat z mieszkańcami funkcjonariusze informują o schematach działania oszustów oraz przypominają o zachowaniu podstawowych zasad ostrożności w kontaktach z obcymi. Ale praca mundurowych to nie tylko profilaktyka. Nad tymi przestępstwami zawsze pracują policjanci pionu kryminalnego. Sopoccy kryminalni w wyniku działań operacyjnych ustalili, że oszuści będą próbowali wyłudzić pieniądze metodą „na policjanta” od pewnej mieszkanki Sopotu i temu zapobiegli. W minioną środę (8.07.2020 r.) w okolicy jednego z banków zauważyli oni i zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który podając się za policjanta próbował wyłudzić od 75-latki blisko 30 tys. zł na potrzeby prowadzonej akcji policyjnej. Dzięki działaniom kryminalnych seniorka nie wypłaciła pieniędzy z banku i nie przekazała ich oszustowi. Sprawcą okazał się 56-letni mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna został doprowadzony do sopockiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

W wyniku dalszych działań policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie i ustalili, że w dniu zatrzymania do seniorki na numer stacjonarny najpierw zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty z informacją, że ma dla niej przesyłkę. Po chwili 75-latka odebrała kolejny telefon. Tym razem dzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował on kobietę, że pracuje nad sprawą jej banku i pieniądze, które w nim trzyma, są zagrożone. Oszust wciągnął seniorkę w grę, a 75-latka wierząc jego słowom wykonywała wszystkie polecenia, by nie stracić swoich pieniędzy. Podczas całej akcji prowadzonej przez oszustów seniorka kontaktowała się też z zatrzymanym przez kryminalnych 56-latkiem myśląc, że to prawdziwy policjant.

Jak powszechnie wiadomo, do oszustw „na policjanta” lub „na wnuczka” dochodzi na terenie całego kraju. Nieoceniona w tym wypadku jest współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami Policji. W wyniku prowadzonych działań sopoccy policjanci ustalili, że zatrzymany 56-latek wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dzień wcześniej w Gdyni w podobny sposób wyłudził od starszej Pani pieniądze i biżuterię rodzinną. Pokrzywdzona, myśląc, że jest on policjantem, przekazała mu te rzeczy. Straty wyceniono łącznie na ponad 100 tys. zł. Ponadto w tym samym dniu wspólnie z innymi osobami usiłował on wyłudzić kolejne ponad 30 tys. zł od innej osoby.

Na podstawie zebranych dowodów sprawca usłyszał już zarzut oszustwa i dwa zarzuty usiłowania oszustwa. W przeszłości mężczyzna był karany i odbywał wyrok pozbawienia wolności za podobne przestępstwa, dlatego za te czyny odpowiadać będzie w warunkach recydywy. Wczoraj 56-latek został doprowadzony do prokuratury na dalsze czynności procesowe. Prokurator przesłuchał podejrzanego, a następnie zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu sprawca najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci sprawdzają, czy 56-latek nie ma na swoim koncie innych przestępstw oraz pracują nad zatrzymaniem współsprawców. Za oszustwa w warunkach recydywy grozi do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny przypominamy:

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł.

Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce policji lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.

Nie przekazuj przez telefon osobom, których nie znasz informacji o swoim miejscu zamieszkania i posiadanym majątku.

(KWP w Gdańsku)