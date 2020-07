Skuteczni i profesjonalni – policyjna grupa SPEED od roku zapewnia bezpieczeństwo na lubuskich drogach Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ostatni rok najlepsi, najbardziej doświadczeni policjanci drogówki zwalczali agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach województwa lubuskiego. Ich skuteczne działania wspomagają funkcjonariusze pionu kryminalnego. Celem działania grupy SPEED jest realna poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez eliminacje z ruchu kierujących stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

Zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach to jedno z najważniejszych zadań ustawowych postawionych przed Policją. Każdego dnia policjanci dokonują kontroli drogowych, w trakcie których sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów czy dokumenty, obsługują zdarzenia drogowe. Zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców oraz ich zachowanie za kierownicą. Te najbardziej niebezpieczne i agresywne zachowania zmotoryzowanych od blisko roku są ujawniane przez policjantów specjalnej grupy SPEED, której głównym fundamentem są najlepsi i najbardziej doświadczeni policjanci ruchu drogowego, wspierani przez kolegów pionu kryminalnego. Wyposażeni w szybkie i nowoczesne radiowozy z videorejestratorami policjanci grupy SPEED zwalczają agresywne zachowania na drodze, które powodują śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu – innych kierowców, rowerzystów czy pieszych. Rozpędzają swoje samochody, wielokrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Niestety w niektórych przypadkach od razu ponosząc tego konsekwencje. I to zazwyczaj nie tylko te prawne, ale te bardziej dotkliwe – kończące się trwałym kalectwem albo śmiercią. A warto przypomnieć, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Wyższa prędkość wpływa na dłuższą drogę hamowania, a w przypadku występowania śliskiej, mokrej nawierzchni ta droga jeszcze niebezpiecznie się wydłuża i czas na reakcje jest jeszcze krótszy. Mundurowi z grupy SPEED docierają do tych, którzy na drodze balansują między życiem, a śmiercią. Kierowani są na drogi, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych.

Po blisko roku działania grupy SPEED jej efekty to blisko 7,5 tysiąca skontrolowanych pojazdów i tyle samo ujawnionych wykroczeń. Ponad 400 kierowców straciło uprawnienia do kierowania z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. To także ponad 250 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, które zatrzymano z uwagi na zły stan techniczny pojazdu. Stan techniczny, który ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pierwszy rok działania grupy SPEED za nami. Reakcja ze strony Policji na niebezpieczne i agresywne zachowania na drodze będzie natychmiastowa i stanowcza – wszystko po to, abyśmy mogli mówić o realnej poprawie bezpieczeństwa.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / dk)