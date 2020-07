Nie narażajmy dzieci na niebezpieczeństwo na drodze!!! 9-latek na crossie zderzył się z osobówką Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z poważnymi obrażeniami ciała przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi, 9-latka, który w Teodorowie uległ wypadkowi. Chłopiec kierując motocyklem crossowym uderzył w bok osobowego volkswagena. Tomaszowscy policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia oraz to kto umożliwił dziecku kierowanie motocyklem po drodze publicznej.

12 lipca 2020 roku tuż po godzinie 18:00 oficer dyżurny tomaszowskiej Policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w miejscowości Teodorów, w gminie Będków. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący osobówką zderzył się z motocyklistą. Mundurowi, którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że kierującym niezarejestrowanym jednośladem typu mini cross, który nie posiadał również obowiązkowego ubezpieczenia OC, był 9-letni mieszkaniec gminy Brójce. Chłopiec wyjeżdżając z podporządkowanej drogi gruntowej na trasę relacji Teodorów-Kotliny, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu drogą powiatową w kierunku Kotlin osobowemu volkswagenowi. Kierowcą osobówki był 70-letni mieszkaniec gminy Będków. W wyniku wypadku chłopiec doznał poważnych urazów i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala na terenie Łodzi.

Policjanci zabezpieczyli niezbędne ślady potrzebne do wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia. Zabezpieczony do dalszych badań z udziałem biegłego został również mini cross. Przedmiotem ustaleń będzie również to, kto umożliwił 9-latkowi kierowanie pojazdem mechanicznym po drodze publicznej.

Policjanci przypominają, że czas wakacji to dla dzieci okres większej swobody, który jednocześnie dla rodziców lub opiekunów powinien być czasem zwiększonej koncentracji na dziecku – jego zainteresowaniach, ale również sposobie spędzania wolnego czasu. Dzieci nie mają jeszcze wypracowanej jak osoba dorosła zdolności przewidywania następstw pewnych zachowań oraz ich ewentualnych konsekwencji. Bez należytego nadzoru osoby dorosłej, nie trudno o nieszczęśliwy wypadek.

(KWP w Łodzi/ kpa)