Kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wareccy policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich. Kryminalni zatrzymali 31-latka, który w przechowalni zorganizował linię produkcyjną narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 14 kilogramów suszu, 23 krzewy oraz profesjonalny sprzęt, który służył do uprawy roślin. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Zatrzymanie 31-latka to efekt pracy wareckich kryminalnych. W ubiegły piątek, 20.07.2020 r., mężczyzna wpadł w ręce policjantów na swojej posesji pod Warką. W komorach przechowalni owoców policjanci odkryli linię do produkcji marihuany. Ujawniono specjalistyczny sprzęt, który służył do uprawy nielegalnych roślin. Mundurowi przechwycili blisko 14 kilogramów suszu, który wkrótce miał trafić do sprzedaży. Zabezpieczono również 23 krzewy konopii, z których mozna było otrzymać duże ilości suszu roślinnego.

Mieszkaniec gminy Warka usłyszał trzy zarzuty, odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, nielegalną uprawę konopii indyjskich, której uprawa mogłaby dostarczyć znacznej ilości środków odurzających oraz przystosowanie naczyń i przyrządóe do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania i przerobu środków odurzających. Decyzją grójeckiego sądu mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Radomiu / mw)