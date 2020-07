Nadmierna prędkość i brawura na drodze Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu działania kontrolne i akcje prewencyjne, przynoszą kolejne pozytywne efekty. Głównym jest fakt, że większość użytkowników dróg, kieruje się rozwagą i rozsądkiem, a w związku z tym podróżujemy bezpieczniej. Niestety przypadki skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania niektórych kierowców, nadal się zdarzają. Prowadzone w ostatnim czasie działania są tego przykładem. Na szczęście nie doszło do żadnej tragedii, a kierowcy ponieśli już konsekwencje.

Wiosna i lato, to pory roku, kiedy zdecydowanie więcej czasu spędzamy na powietrzu. W tym czasie, oprócz spacerów, biegania i innych aktywnych form wypoczynku, na drogi wyjeżdża zdecydowanie więcej użytkowników różnego rodzaju pojazdów. Chcielibyśmy, żeby osoby te kierowały się zdrowym rozsądkiem i przestrzegały obowiązujących przepisów. Często tak bywa, ale nie wszyscy piesi, rowerzyści, motocykliści oraz kierowcy samochodów, są tak odpowiedzialni.

Nie wszyscy też liczą się z tym, jakie mogą być konsekwencje braku elementarnych zasad bezpieczeństwa. Brawurowa jazda, znaczne przekraczanie dozwolonej prędkości lub kierowanie pojazdami po alkoholu albo podobnie działających środków, to główne przyczyny bardzo poważnych w skutkach zdarzeń, niejednokrotnie również śmiertelnych.

Mając to na uwadze, a przede wszystkim bezpieczeństwo każdego z użytkowników wymienionych pojazdów oraz osób pieszych, policjanci prowadzą różnego rodzaju działania na drogach. W połączeniu z akcjami profilaktycznymi i wzmożonymi kontrolami pojazdów, stają się one ważnym czynnikiem, który niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Oprócz takich działań, jak m.in.: "Trzeźwy poranek", "Pasy", "Prędkość", "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów", funkcjonariusze podczas codziennej służby zwracają również szczególną uwagę na nieodpowiedzialnych kierowców, którzy z nadmierną prędkością i niejednokrotnie brawurowo, przemieszczają się pojazdami po ulicach.

Takich zachowań mundurowi z wrocławskiej drogówki, ujawnili w ostatnim czasie co najmniej kilkanaście, a część z nich zarejestrował też policyjny wideorejestrator. Do niebezpiecznych sytuacji doszło między innymi w rejonie mostu Milenijnego we Wrocławiu, gdzie kierowcy dwóch osobowych BMW jechali z nadmierną prędkością. Jeden z kierowców, w ogóle nie sygnalizował też manewrów, które zamierzał wykonać, czym stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu, a drugi poruszał się niesprawnym autem i nie posiadał prawa jazdy. Okazało się, że zostało mu zatrzymane wcześniej, za jazdę z nadmierną prędkością. Pojazd ten, nie miał także zamontowanej tablicy rejestracyjnej oraz był niedopuszczony do ruchu, w związku z czym został odholowany.

Obaj kierowcy zostali ukarani w postępowaniu mandatowym, a na ich indywidualne konta, trafiła też stosowna ilość punktów karnych.

Wyeliminowany z ruchu został także kierowca osobowego mercedesa, który jechał blisko 100km/h, w miejscu gdzie ograniczenie prędkość określono do 40 km/h. Kontrolę pojazdu przeprowadzono przy pl. Wróblewskiego przed godz. 2.00 w nocy i okazało się, że autem jedzie nieposiadający prawa jazdy 17-latek. Po sprawdzeniu wyszło na jaw, że prowadził auto niedopuszczone do ruchu. Czynności zakończono postępowaniem mandatowym.

Odpowiedzialności nie unikną także kierowcy osobowej hondy i BMW, którzy przemieszczali się brawurowo ulicą Lotniczą, a ich pojazdy były również niesprawne technicznie. Interwencje wobec obu panów policjanci zakończyli mandatowo.

Kolejne tego typu działania będą kontynuowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu/js)