Podziękowania dla policjantów za ich pomoc i wsparcie Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kiedy w naszym kraju trwa walka z koronawirusem, policjantom przybyło sporo codziennych obowiązków. Oprócz realizowania ustawowych zadań, każdego dnia mundurowi sprawdzają miejsca pobytu osób objętych kwarantanną i starają się również nieść pomoc tym wszystkim, którzy znajdując się w izolacji, tej pomocy potrzebują. Gdy te działania są doceniane przez obywateli, jest to niezwykle motywujące i daje dodatkowe siły do pracy. Taka sytuacja miała miejsce w Polkowicach, gdzie na ręce komendanta tamtejszej jednostki Policji wpłynęły podziękowania dla podległych mu funkcjonariuszy, w których mieszkańcy wyrazili wdzięczność za ich zaangażowanie i wsparcie w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa dotyka każdego. Osoby objęte kwarantanną niejednokrotnie są oddzielone od swoich bliskich. Policjanci każdego dnia sprawdzają, czy przebywają one w wyznaczonym miejscu. Wizyty te nie mają jednak na celu tylko potwierdzenia ich obecności, ale przede wszystkim upewnienie się, czy mieszkańcy poddani obowiązkowej izolacji nie potrzebują pomocy.

Nie jest to łatwy czas zarówno dla osób poddanych kwarantannie, jak i dla funkcjonariuszy. Tym bardziej cieszą słowa uznania i podziękowania od mieszkańców, które otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach.

"Chciałabym bardzo podziękować za pracę funkcjonariuszy Policji podczas kwarantanny, którą przechodziłam w ostatnich dniach z moją rodziną. Był to krótki, ale bardzo stresujący czas. Szczególnie dziękuję za taktowne i dyskretne kontrole kwarantanny. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ w świecie, w którym żyjemy ludzie bardzo różnie reagują na takie sytuacje. [...] Nieraz słychać o agresji względem izolowanych osób lub niszczeniu mienia. Kontrola z samochodu i kontakt telefoniczny oraz pokazanie się w oknie w naszym przypadku to był bardzo dobry pomysł, a podejście funkcjonariuszy do sytuacji bardzo przyjazne. Dziękuję i życzę spokojnej pracy" – to tylko fragment otrzymanych podziękowań.

Musimy pamiętać, że obecna sytuacja epidemiologiczna stawia przed nami nowe wyzwania. Cieszy fakt, że mieszkańcy doceniają pracę policjantów, lecz należy mieć świadomość, jak olbrzymie znaczenie ma stosowanie się do obowiązujących restrykcji. Osoby objęte kwarantanną stosując się do wprowadzonych zakazów z należytą powagą i odpowiedzialnością, stanowią nieocenione wsparcie dla codziennej służby funkcjonariuszy.

(KWP we Wrocławiu / dk)