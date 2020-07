Życie młodej kobiety było zagrożone - pomogli policjanci i rodzina Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy policjanci prowadzili poszukiwania za młodą kobietą, która chciał odebrać sobie życie. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy oraz pomocy jej bliskich szybko została odnaleziona. Kobiecie udzielono pomocy i przekazano pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 lipca br., na terenie Międzyrzecza. W samo południe dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu młodej kobiety. Matka zaginionej była bardzo zdenerwowana, ponieważ otrzymała od niej wiadomość, z której wynikało, że może chcieć skończyć ze swoim życiem. Policjanci, którzy natychmiast przystąpili do pracy ustalili, że kobieta wysłała niepokojącą wiadomość do swojej rodziny, z której wynikało, że może chcieć odebrać sobie życie. Sprawa była poważna, więc do działań zaangażowano wszystkie patrole. Rozpoczęły się poszukiwania na terenie całego miasta. Policjanci w kontakcie z rodziną młodej kobiety, sprawdzali wszystkie miejsca, w których mogła przebywać. Po kilku godzinach od zgłoszenia funkcjonariusze odnaleźli poszukiwana kobietę w rejonie rzeki. Na szczęście nie posiadała ona żadnych obrażeń. Policjanci udzielili jej pomocy i przekazali pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie / mw)