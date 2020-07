Akcja #strongRittAndKate w garnizonie kujawsko-pomorskim Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim przyłączyli się do akcji #strongRittAndKate, by podnieść świadomość uczestników ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa rowerzystów. W sobotę o 5.00 grupa kolarzy wyruszyła w podróż z Częstochowy do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie dwóch rowerzystek, które uległy wypadkowi i przypomnieć wszystkim użytkownikom dróg, jak ważny jest wzajemny szacunek, kultura, a przede wszystkim bezpieczeństwo własne na drodze.

Akcja #strongRittAndKate została zorganizowana przez miłośników kolarstwa po tym, jak 1 czerwca br. w powiecie bielskim doszło do wypadku z udziałem Rity Malinkiewicz, wielokrotnej reprezentantki Polski w kolarstwie górskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierująca oplem, z nieustalonej dotąd przyczyny, zjechała na przeciwległy pas ruchu i wjechała w poruszające się dwie rowerzystki. Na skutek zderzenia z pojazdem kobiety, w wieku 25 i 30 lat, doznały poważnych obrażeń. Poszkodowane w ciężkim stanie zdrowia zostały przetransportowane do szpitali.

Miłośnicy dwóch kółek z Częstochowy zainicjowali przejazd grupy kolarzy z Częstochowy do Gdańska (AKCJA #STRONGRITTANDKATE ZE ŚLĄSKĄ POLICJĄ), by zebrać pieniądze na leczenie poszkodowanych i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści. Przejazd zorganizowany został w ramach treningu kolarskiego, a obecność radiowozu policyjnego, na krótkim odcinku trasy, miała na celu podkreślenie, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dbałość o bezpieczeństwo własne kierujących rowerem oraz zwrócenie uwagi pozostałych kierujących na rowerzystów, którzy w zderzeniu z pojazdem bardzo często odnoszą poważne obrażenia.

Policjanci ruchu drogowego z KMP we Włocławku oraz KPP w Aleksandrowie Kujawskim przyłączyli się do grupy kolarzy na trasie rajdu przebiegającego przez teren województwa kujawsko-pomorskiego i zwracali uwagę na zachowanie zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców na drodze, kierując jednocześnie do wszystkich podróżujących apel, by każdy szczęśliwie dotarł do celu.

(KWP w Bydgoszczy / dk)