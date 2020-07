Podpaliła galerię handlową - straty prawie pół miliona Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do aresztu trafiła 32- letnia obywatelka Ukrainy, która podejrzana jest o podpalenie drzwi do jednej z gdańskich galerii handlowych, co wywołało pożar i zniszczenie obiektu handlowego. Pokrzywdzeni straty oszacowali na blisko pół miliona złotych. Policjanci ustalili również, że ta sama kobieta w sklepie mieszczącym się na terenie galerii, dwukrotnie usiłowała ukraść rzeczy, a gdy za linia kas interwencję podejmował wobec niej pracownik ochrony kobieta szarpała go i znieważała z powodu jego przynależności narodowościowej.

Policjanci z Gdańska 8 lipca br. około godziny 3.00 otrzymali zgłoszenie o podpaleniu drzwi wejściowych do jednej z galerii handlowych w Gdańsku. W wyniku podpalenia uruchomiona została instalacja przeciwpożarowa co spowodowało zalanie dużej powierzchni obiektu. Pokrzywdzeni oszacowali starty na blisko pół miliona złotych. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, na którym znaleźli sylwetkę sprawcy tego przestępstwa.

Podczas gdy na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo- śledcza oraz technik kryminalistyki inni policjanci przeprowadzili rozmowy z pracownikami sklepu, oraz świadkami. Kryminalni i dzielnicowi sprawdzali stacje paliw, na których podpalacz mógł zakupić kanister z benzyną.

Dzięki pracy na miejscu przestępstwa oraz zebranym i zweryfikowanym informacjom policjanci ustalili, że osobą, która ma związek z tym przestępstwem jest 32-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy.

Policjanci zdobyli informacje o tym, że poszukiwana przez nich kobieta dwukrotnie na terenie sklepu tj. 10 czerwca br. tego roku oraz dzień przed podpaleniem usiłowała dokonać kradzieży rozbójniczej. Kobieta nie zapłaciła za towar, a po przekroczeniu linii kas użyła przemocy wobec interweniującego pracownika ochrony. Kobieta groziła mu i znieważała z powodu jego przynależności narodowościowej. Pracownicy ochrony nie zgłaszali wcześniej tych przestępstw policjantom.

Policjanci bardzo szybko ustalili gdzie przebywa poszukiwana przez nich kobieta. Do jej zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a potem została doprowadzona do prokuratury. 32-latka usłyszała 5 zarzutów zniszczenia mienia znacznej wartości, kradzieży rozbójniczej oraz znieważenia pracownika ochrony z powodu jego przynależności narodowościowej. Za te przestępstwa grozi kobiecie 10 lat pozbawienia wolności. Sad na wniosek prokuratora aresztował kobietę na najbliższe trzy miesiące.

(KWP w Gdańsku / kp)