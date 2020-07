Przez miesiące okradał swojego pracodawcę. Jego łupem padł sprzęt AGD za ponad 170 tys. zł Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pracownik hurtowni w gminie Skawina przez długi czas okradał własnego pracodawcę. Jego łupem padł sprzęt AGD na ponad 170 tysięcy złotych. 36-latek usłyszał zarzut i grozi mu do 5 lat więzienia.

Na początku listopada ubr. policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie zostali powiadomieni o kradzieżach sprzętu AGD, do których dochodziło w okresie od lutego do listopada ubr. w jednej z hurtowni w gminie Skawina, specjalizującej się w sprzedaży tego typu towaru. W toku dochodzenie śledczy wpadli na trop złodzieja, którym okazał się pracownik tego sklepu, 36-letni mieszkaniec gminy Skawina. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał, że to właśnie on dopuścił się tych wszystkich kradzieży.

Ustalono, że swój łup mężczyzna wynosił z magazynu hurtowni, gdzie pracował. W ciągu kilku miesięcy mężczyzna ukradł kilkaset sztuk sprzętu, wynosząc po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tego samego rodzaju rodzajów klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza, blenderów, wyciskarek do soków, wielofunkcyjnych robotów kuchennych, grilli elektronicznych. Jak się okazało, złodziej nie pogardził nawet zestawami garnków. Wartość ukradzionych rzeczy została przez pokrzywdzonego wyceniona na kwotę przeszło 170 tysięcy złotych.

8 lipca br. policjanci udali się pod adres 36-latka, gdzie ujawnili część skradzionych przedmiotów. Nieuczciwy pracownik został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Kolejnego dnia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Zatrzymanemu grozi do 5 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Jak bowiem ustalili śledczy, swoim łupem mężczyzna handlował m.in. za pośrednictwem portalu internetowego. Policjanci ustalili do kogo sprzęt trafił i udali się do internetowych odbiorców, gdzie również zabezpieczyli kradziony towar . W ten sposób stróże prawa odzyskali część rzeczy i wciąż pracują nad odzyskaniem pozostałych.

(KWP w Krakowie / mw)