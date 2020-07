Policyjni wodniacy uratowali kobietę Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu wodnego patrolując łodzią motorową wrocławski odcinek rzeki Odry, otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety, która najprawdopodobniej skoczyła do wody z jednego z mostów znajdujących się w stolicy Dolnego Śląska. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy pozwoliła im w ciągu około 3 minut dotrzeć do poszkodowanej. Na szczęście skuteczna akcja reanimacyjna prowadzona przez funkcjonariuszy pozwoliła przywrócić jej funkcje życiowe.

Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu patrolując łodzią motorową rzekę Odrę, w godzinach porannych otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety, która najprawdopodobniej skoczyła do rzeki z jednego z mostów znajdujących się w stolicy Dolnego Śląska. W tej sytuacji konieczna była bardzo szybka reakcja, ponieważ czasu na uratowanie osoby, która wpada do wody z dużej wysokości, jest niezwykle mało.

Policjanci dotarli do poszkodowanej błyskawicznie, w ciągu około 3 minut byli na miejscu. Niestety kobieta znajdowała się już pod wodą. Mundurowi wskoczyli w rwący nurt rzeki i wyciągnęli ją na pokład motorówki. Ze względu na fakt, iż 33-latka nie dawała oznak życia, funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nie przerywając czynności reanimacyjnych, policyjni wodniacy wspólnie z ratownikami WOPR przetransportowali poszkodowaną na brzeg. Po około 20 minutach działań ratunkowych udało się przywrócić kobiecie funkcje życiowe i mogła ona zostać przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie trafić do jednego z wrocławskich szpitali.

W tej chwili policjanci prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności oraz przebieg tego zdarzenia.

(KWP we Wrocławiu/js)