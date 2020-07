„Dziupla” na Górnej Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej zakończyły się przedstawieniem zarzutów paserstwa umyślnego dwóm mężczyznom w wieku 44 i 30 lat, którzy oferowali do sprzedaży części samochodowe wśród których znajdowały się również rzeczy pochodzące z kradzieży. Za ten czyn grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

Policjanci z Sekcji d/w z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili, że na terenie firmy zajmującej się handlem używanymi częściami, mieszczącej się na terenie dzielnicy Łódź-Górna, mogą znajdować się części samochodowe, pochodzące z przestępstwa. 8 lipca 2020 roku kryminalni pojechali zweryfikować posiadane informacje. Przeprowadzone sprawdzenia zgromadzonych na podwórku i w garażach części, potwierdziły podejrzenia mundurowych. Szereg z nich pochodziło ze skradzionych pojazdów. Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi przeprowadzili oględziny miejsca. Wstępnie zabezpieczyli niespełna tysiąc sztuk części mechanicznych, elementów blacharsko-lakierniczych oraz elementów wyposażenia pojazdów, które zostaną poddane identyfikacji. Sprawa jest rozwojowa, dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Łódź – Górna. Zarówno 30-latek jak i 44-latek usłyszeli zarzuty paserstwa umyślnego, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Łodzi/kpa)