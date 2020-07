Charytatywny bieg na specjalnym wózku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Data publikacji 13.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski spotkał się z Panem Maciejem Drożdżalem - członkiem Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lubińcu, aby objąć honorowym patronatem jego udział w II Charytatywnym Biegu Wyższej Policji w Szczytnie na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W minioną sobotę Pan Maciej z 59 numerem startowym, zaczynając od siedziby KMP w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17, na swoim specjalnie przystosowanym wózku dla osoby niepełnosprawnej pokonał blisko 40 km, odwiedzając po drodze toruńskie komisariaty.

Do Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu zwrócił się Pan Maciej Drożdżal, który od urodzenia choruje na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. Jak napisał w swoim liście "z racji niepełnosprawności nie jest możliwa kontynuacja rodzinnej tradycji i założenie przeze mnie munduru. Jednakże to właśnie przez środowisko mundurowe została w nim zaszczepiona pasja do czynnego uprawiania sportu (biegi długodystansowe na wózku o napędzie pośrednim)".

Aktywność Pana Macieja została dostrzeżona przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, którego w 2013r. został honorowym członkiem. Także w gminie Chełmża, jest honorowym członkiem OSP Zelgno i reprezentuje te dwie jednostki w zawodach sportowych, biorąc czynny udział w biegach na wózku.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dniach 4.07 do 12.07 zorganizowała już kolejną edycję biegu charytatywnego na rzecz Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną bieg ten odbywał się w formie zdalnej. Zarejestrowani wcześniej uczestnicy, w wybrany przez siebie sposób, wykazując aktywność fizyczną przesyłali zdjęcia i screeny pokonanych tras na specjalnie utworzoną stronę. Mając na uwadze charakter biegu oraz fakt, że jego trasę wyznacza sobie uczestnik Pan Maciej postanowił pokonać wspomniany dystans zaczynając od siedziby Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i przejeżdżając obok toruńskich komisariatów i kończąc w miejscu startu.

Pan Maciej zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu z prośbą o objęcie honorowym patronatem jego udziału w powyższym przedsięwzięciu sportowym. Insp. Maciej Lewandowski przystał bez zastanowienia, co wiecej sam wziął udział we wspomnianym Wirtualnym Biegu Charytatywnym.

Podczas spotkania, które odbyło się w miniony piątek (9.07.20) Komendant Miejski wręczył Panu Maciejowi oficjalny dokument potwierdzający patronat oraz drobny upominek album "Misja Serc" wydany przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Szczegóły dotyczące biegu dostępne są pod adresem: http://biegcharytatywny.wspol.edu.pl/