„Poszukiwacze” znowu w akcji - w ich ręce wpadł m.in. szef grupy handlującej narkotykami Data publikacji 14.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 34-latka poszukiwanego listami gończymi przez prokuratury w Lublinie i Siedlcach za kierowanie zorganizowaną grupą o charterze zbrojnym. Razem z policjantami z radomskiej „dwójki” zatrzymali też 68-latka poszukiwanego za kradzieże z włamaniem.

To kolejne zatrzymania na koncie „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z Mazowsza, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się być nieuchwytni. Na ich liście są także osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury z całego kraju do przestępstw, które są uciążliwe dla społeczeństwa.

34-latek z Garwolina jest bardzo dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości. Od 2016 roku poszukiwany był m.in. przez prokuratury w Lublinie i Siedlcach. Ciąży na nim podejrzenie, że szefował zorganizowanej grupie o charterze zbrojnym, za co kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia. Mężczyzna miał zostać aresztowany, jednak ukrył się na kilka lat. Tym sposobem sprawa trafiła do „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy otrzymali zadanie wytropienia 34-latka. Mężczyzna zmienił wygląd, zapuścił brodę. Często też zmieniał miejsce przebywania, samochody oraz zerwał kontakt z najbliższymi. Posługiwał się fałszywymi dokumentami.

W czasie żmudnej pracy operacyjnej, kilka dni temu, policjanci ustalili, że może on się ukrywać w jednej z miejscowości pod Warszawą. Natychmiast pojechali na teren powiatu wołomińskiego, gdzie mężczyzna został zatrzymany. 34-latek nie krył zaskoczenia, gdy na jego rękach zatrzasnęły się policyjne kajdanki. Od razu trafił do aresztu w Warszawie-Białołęce.

To nie jedyny mężczyzna, którego policjanci z KWP zs. w Radomiu zatrzymali w ubiegłym tygodniu. Wraz z policjantami z KP 2 w Radomiu ustalili, gdzie może przebywać 68-latek z Radomia, którego listem gończym za kradzież z włamaniem poszukiwał sąd z Lublina. Mężczyzna miał zasądzoną karę ponad 3 lat więzienia. Policjanci ustalili, że mężczyzna wrócił z pracy w Niemczech i zaczął pracować na budowie w Polsce. Dotarli też do informacji, że mężczyznę wracającego po pracy do domu, odbiera w umówionym miejscu żona, a następnie jadąc okrężnymi drogami „przemyca” go w aucie do przydomowego garażu. Gdy potwierdzili swoje informacje, 68-latek został zatrzymany. On również trafił do aresztu.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje od jesieni 2016 r. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

(KWP zs. w Radomiu / dk)