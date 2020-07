Półroczne efekty działania grupy SPEED na kujawsko-pomorskich drogach Data publikacji 14.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kujawsko-pomorscy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, zatrzymali od początku roku do końca czerwca 735 praw jazdy, w tym 699 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Osoby, które decydują się na zbyt szybką jazdę muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Nie ma i nie może być tolerancji dla kierujących, których nieodpowiedzialne zachowanie zagraża bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć osoby nieprzestrzegające obowiązujących ograniczeń.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestników zdarzenia. Ponadto agresywne i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i reagowaniu na najbardziej niebezpieczne, a także agresywne zachowania na drodze działa policyjna grupa SPEED, której funkcjonariusze pełnią służbę na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy SPEED w pierwszym półroczu 2020 roku:

skontrolowali 18 093 pojazdy;

ujawnili 19 433 wykroczenia drogowe, z czego 13 864 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących;

nałożyli 16 469 mandatów karnych, z czego 12 202 za przekroczenie prędkości;

skierowali 232 wnioski o ukaranie za wykroczenia drogow;

zatrzymali 735 praw jazdy, w tym 699 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym;

zatrzymali 522 dowody rejestracyjne;

ujawnili także 70 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Prędkość zabija – to nie mit tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!

(KWP w Bydgoszczy/kpa)