Silny wiatr przewrócił żaglówkę – z pomocą ruszył policyjny wodniak i ratownicy Data publikacji 14.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla policyjnych wodniaków oraz służb ratowniczych wakacje to czas wytężonej pracy. W minioną niedzielę (12 lipca) mieli oni kolejną „okazję” by sprawdzić skuteczność swoich działań prowadzonych na wodzie. Najpierw asp. szt. Damian Lipowy pomógł mężczyźnie, który ugrzązł w trzcinie i nie mógł wrócić na brzeg, a później wraz z ratownikami interweniował w związku z wywróceniem się żaglówki i osobami, które wpadły do wody.

W minioną niedzielę (12 lipca) asp. szt. Damian Lipowy, który na co dzień jest dzielnicowym, a w sezonie letnim także policyjnym wodniakiem, pełnił służbę na wodach Jeziora Sławskiego. W pewnym momencie otrzymał zgłoszenie o przewróceniu się żaglówki oraz osobach, które wpadły do wody. Nie tracąc czasu przystąpił do działania i jak najszybciej próbował dotrzeć we wskazane miejsce. Funkcjonariusz powiadomił także, monitorujące stan bezpieczeństwa na Jeziorze Sławskim, Ratownictwo Wodne Sława oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gdy służby dopłynęły na miejsce w wodzie znajdowały się dwie osoby. Asp. szt. Damian Lipowy wykorzystując koło ratunkowe wciągnął na pokład policyjnej łodzi młodego mężczyznę, którego przetransportował na brzeg, a ratownicy zajęli się udzielaniem pomocy kobiecie. Obok nich dryfowała przewrócona żaglówka, którą dzięki pomocy ratowników RWS-u udało się postawić.

Nie była to jedyna interwencja podjęta tego dnia na Jeziorze Sławskim. Dwie godziny wcześniej asp. szt. Damian Lipowy patrolując akwen zauważył dryfującą wśród trzcin małą łódź przypominającą deskę surfingową. Kiedy podpłynął bliżej zauważył leżącego na niej mężczyznę, który był bardzo wycieńczony i nie potrafił sam powrócić na brzeg. Z uwagi na silny wiatr oraz brak wioseł jego kilkukrotne próby wydostania się z trzcin nie odniosły sukcesu. Dzięki pomocy policjanta, wycieńczony i zziębnięty mężczyzna został przetransportowany na brzeg jeziora.

kom. Maja Piwowarska

KPP we Wschowie