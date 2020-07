Policyjny pilotaż ciężarnej kobiety Data publikacji 14.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci eskortowali samochód z ciężarną kobietą, która zaczęła rodzić. Już po 10 minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Dzięki pomocy funkcjonariuszy przyszli rodzice na czas dotarli do szpitala.

W piątek, 10.07.2020 r., tuż przed 18:00, , na krajowej "ósemce", policjanci z białostockiej "drogówki" zauważyli stojący na jezdni samochód. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. W samochodzie zauważyli dwie osoby. Kierowca auta był wyraźnie podenerwowany. Chwilę później okazało się, że mężczyzna wiózł do szpitala ciężarną żonę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Obawiając się, że nie zdąży do szpitala na czas, kierujący poprosił o pomoc policjantów. Mundurowi natychmiast ruszyli z pilotażem. Z kolei powiadomiony o interwencji dyżurny, wszedł w kontakt ze szpitalem. Już po 10 minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)