Podziękowania dla policjantów za odnalezienie 78-letniego mężczyzny Data publikacji 14.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla policjantów najlepszą nagrodą za wykonaną pracę jest radość osób, którym pomogli. Słowa uznania z ust tych, którym mundurowi przyszli na ratunek, są niesamowitą motywacją do dalszej wytężonej pracy i dają siłę do przezwyciężania napotkanych trudności. W Legnicy funkcjonariusze, którzy byli zaangażowani w ostatnim czasie w poszukiwania zaginionego mieszkańca miasta, otrzymali podziękowania od rodziny odnalezionego mężczyzny. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu mundurowych, 78-latek wrócił szczęśliwie do bliskich.

8 lipca br. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wszczęli poszukiwania za 78-letnim mężczyzną, który wyszedł z domu w godzinach porannych i nie nawiązał z bliskimi żadnego kontaktu do późnych godzin wieczornych. Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu i wykonaniu szeregu czynności, policjanci ustalili miejsce przebywania zaginionego, a następnie przekazali go rodzinie.

Wyrazy uznania i podziękowania dla mundurowych przekazał syn 78-latka, który doskonale zdawał sobie sprawę z trudności w odnalezieniu ojca, z uwagi na stan jego zdrowia. W liście zwrócił się szczególnie do policjanta, który przyjmował od niego zawiadomienie.

„(…) zgłoszenie przyjmował ode mnie Policjant, który wykazał się w mojej ocenie niezwykłym profesjonalizmem i przede wszystkim empatią do tragedii, jaką przeżywałem nie wiedząc co dzieje się z moim Ojcem przez tyle godzin. Uruchomiono wszystkie niezbędne procedury…. Patrol przywiózł mojego ojca do domu, przemokniętego i głodnego ale całego i zdrowego a co najbardziej zaskakujące w tej sytuacji, po drodze Policjanci z patrolu przekonali Ojca do tego, żeby w końcu współpracował z rodziną i zgodził się na leczenie. Dziękujemy Państwu z całego serca za to zaangażowanie i też spojrzenie z ludzkiej strony na sprawę” - to tylko fragment przekazanych podziękowań.

Dla funkcjonariuszy poszukiwania osoby zaginionej to wyjątkowe trudne zadanie, które zawsze wykonują skrupulatnie i z pełnym poświęceniem. Bardzo często w takich sytuacjach decydującą rolę odgrywa czas i jak najszybsze zebranie informacji o ostatnich momentach, w których osoba zaginiona miała kontakt z rodziną lub była widziana przez mieszkańców. Po szczęśliwie zakończonych poszukiwaniach satysfakcja policjantów jest ogromna, a radość jest jeszcze większa, gdy praca mundurowych zostaje zauważona i doceniona.

(KWP we Wrocławiu/kpa)