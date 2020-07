Lata minęły ale kryminalni nadal o nim pamiętali Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 2 lata i 3 miesiące w więziennej celi spędzi 37-latek pochodzący z gminy Piekoszów. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, bo ukrywał się przed odbyciem kary za rozboje na terenie województwa śląskiego. To sprawy sprzed 15 lat, ale zatrzymany do tej pory nie rozliczył się z prawomocnego wyroku.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób to komórka Wydziału Kryminalnego kieleckiej komendy, która zajmuje się m.in. zatrzymywaniem osób unikających kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Od 2018 roku policjanci z tego zespołu prowadzili poszukiwania 37-latka, pochodzącego z gminy Piekoszów. Mężczyzna ten był skazany za przestępstwa rozbójnicze, których miał się dopuścić w 2005 roku na terenie województwa śląskiego. Ponieważ wyrokowany nie stawił się do aresztu, aby odbyć karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a ustalenia kryminalnych wskazywały, że może on ukrywać się zarówno w kraju jak i za granicą, sąd za 37-latkiem wydał list gończy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego kieleckiej komendy miejskiej ustalili, że skazany najprawdopodobniej powrócił z zagranicy i ukrywa się na terenie Kielc. We wtorkowy poranek, 14.07.br., funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób dotarli do jednego z mieszkań w centrum miasta, gdzie zastali bardzo zaskoczonego wizytą mundurowych 37-latka. Mężczyzna został zatrzymany i już odbywa zasądzoną karę.

(KWP w Kielcach/kpa)