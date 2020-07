Odpowie za oszustwa metodą na policjanta Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu KMP w Lublinie zatrzymali 25-letnią mieszkankę gminy Niemce. Funkcjonariusze udowodnili jej udział w pięciu oszustwach metodą na policjanta. Pokrzywdzeni uwierzyli w historię o wypadku osoby najbliższej i straciły łącznie blisko 180 tys. złotych. Dzisiaj zatrzymana 25-latka zostanie doprowadzona do prokuratury.

Do pokrzywdzonych osób zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Fałszywy funkcjonariusz twierdził, że ich bliscy spowodowali wypadek i aby nie trafili do aresztu potrzebne są pieniądze. Niestety kobiety uwierzyły w słowa oszustów i przekazała obcym zgromadzoną gotówkę. Pokrzywdzone były przekonane, że pieniądze przekazują prawdziwemu policjantowi, by „ratować” członka rodziny. Łącznie straciły blisko 180 tys. złotych.

Rozpracowaniem przestępstwa zajęli się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Funkcjonariusze, bardzo dokładnie przeanalizowali zgromadzone w sprawie materiały. To pozwoliło ustalić osobę odbierającą pieniądze od starszych osób. Wczoraj zatrzymana została 25-letnia mieszkanka gminy Niemce. Przy kobiecie odnaleziono 20 tys. złotych, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Zatrzymana twierdziła, że nie wiedziała, iż bierze udział w oszustwach.

25-latka musi liczyć się z zarzutami udziału w oszustwie. Dzisiaj zostanie doprowadzona do prokuratury. Policjanci wnioskować będą o tymczasowe aresztowanie. Sprawa jest rozwojowa. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

KG