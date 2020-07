Ruszył na pomoc tonącemu 65-latkowi - sytuację nagrały kamery monitoringu miejskiego Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bohaterską postawą wykazał się 44-latek z gminy Pielgrzymka, który ruszył na ratunek tonącemu 65-latkowi. Mężczyzna spacerował nad Złotoryjskim Zalewem, gdy zauważył jak mu się wówczas wydawało, leżący w wodzie przedmiot. Kiedy zorientował się, że to człowiek, bez wahania ruszył z pomocą. Wyciągnął z wody nieprzytomnego już mężczyznę i podjął czynności, które uratowały życie poszkodowanego. Mając na uwadze powyższą sytuację i fakt, że letnie wakacje w pełni, policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o to, aby zwracali uwagę na zachowania osób przebywających obok nich, szczególnie podczas wypoczynku nad wodą.

Złotoryjscy policjanci ustalili, że do niebezpiecznej sytuacji doszło na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym, w przeddzień rozpoczęcia sezonu kąpielowego, czyli kiedy wyznaczony obszar wodny nie był nadzorowany przez ratowników a mieszkańcy wchodzili do wody na własną odpowiedzialność.

Wśród osób korzystających z dobrej, słonecznej pogody był 65-letni mieszkaniec Złotoryi. Mężczyzna pływał poza miejscami wyznaczonymi przez administratora obiektu. Po krótkiej chwili, jego spokojne ruchy przybrały na sile a na nagraniach miejskiego monitoringu widać jak agresywnie uderza rękoma o wodę.

65-latek miał bardzo dużo szczęścia, ponieważ spośród wypoczywających tam osób, został dostrzeżony przez mężczyznę, który spacerował deptakiem wokół zalewu. Zauważył on, jak mu się wówczas wydawało, leżący w wodzie przedmiot. Początkowo myślał, że to worek. Kiedy podszedł bliżej zorientował się, że na powierzchni wody unosiło się ludzkie ciało. Wtedy bez wahania ruszył z pomocą. Wbiegł do wody, skąd wyciągnął nieprzytomnego już mężczyznę. Podjął czynności ratunkowe, dzięki którym odzyskał on funkcje życiowe a o całej sytuacji poinformował policję i pogotowie.

65-latek pod opieką medyków trafił do szpitala. Dzięki bohaterskiej postawie 44-latka, jego życie zostało uratowane!

Mając na uwadze powyższą sytuację i fakt, że letnie wakacje w pełni, apelujemy do wszystkich mieszkańców o to, aby zwracali uwagę na zachowania osób przebywających obok nich, szczególnie podczas wypoczynku nad wodą.

W każdym momencie może się okazać, że ktoś potrzebuje pomocy. Wtedy nie bądźmy obojętni! Reagujmy! Jeśli nie wiemy jak zachować się w konkretnej sytuacji, poinformujmy służby ratownicze za pośrednictwem numeru alarmowego 112, a do czasu ich przyjazdu, zwróćmy się do innych osób, być może będą potrafiły pomóc.

(KWP we Wrocławiu/kpa)