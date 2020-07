Zatrzymany pijany kierowca skutera wodnego, próbował uciec policjantom Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku zatrzymali nietrzeźwego sternika. Patrol zwrócił uwagę na kierowcę skutera wodnego, który płynął z dużą prędkości i bardzo niebezpiecznie. Gdy policjanci podjęli wobec niego interwencję, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać. Po jego zatrzymaniu okazało się, że 33-latek z Gdańska jest pijany i ma sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. 33-latek trafił do policyjnego aresztu. Dziś usłyszy trzy zarzuty. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu 5 lat więzienia.

Wczoraj o godzinie 19.15 policjanci z komisariatu wodnego podczas patrolu motorowodnego na Kanale Kaszubskim na wysokości ul. Na Ujściu zauważyli kierowcę skutera wodnego, który jechał niebezpiecznie i z dużą prędkością w kierunku Polskiego Haka. Policjanci z powodu niebezpiecznej jazdy sternika chcieli zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna na skuterze, mimo użycia przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, przyspieszył i zaczął uciekać. Mężczyzna podczas ucieczki gwałtownie skręcił w kanały stoczniowe, płynął z dużą prędkością od strony lewej do prawej kanału, oglądał się za siebie i sprawdzał, gdzie są policjanci. W pewnym momencie mężczyzna stracił orientację w terenie i wpłynął w tzw. ślepy kanał. Policjanci napłynęli na skuter tak, aby uniemożliwić jego kierowcy dalszą ucieczkę. Mężczyzna jednak pozostawił skuter w wodzie i przedostał się na brzeg i próbował uciekać pieszo.

Jeden z policjantów pobiegł za mężczyzną, dogonił go i obezwładnił. 33-latek z Gdańska nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie jego tożsamości okazało się, że 33-latek ma orzeczony zakaz sądowy kierowania wszelkimi pojazdami. Ponadto policjanci podczas rozmowy z zatrzymanym mężczyzną czuli od niego alkohol. Po sprawdzeniu okazało się, że 33-latek był pijany, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, a skuter, którym jechał, został zabezpieczony na policyjnej przystani.

Dziś 33-latek zostanie przesłuchany i usłyszy trzy zarzuty niezatrzymania się do kontroli, kierowania skuterem po pijanemu oraz zarzut złamania orzeczonego zakazu sądowego. Za te przestępstwa grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że pływanie jakimkolwiek silnikowym sprzętem wodnym, skuterem, kutrem, ribem czy motorówką po spożyciu alkoholu jest w świetle prawa takim samym przestępstwem jak jazda autem w stanie nietrzeźwości. Kodek karny (art. 178a) mówi, że za takie zachowanie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.