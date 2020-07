Śmiertelny wypadek autobusu w miejscowości Mierzyno Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło wczoraj w miejscowości Mierzyno, w wyniku którego śmierć poniosło trzech pasażerów autobusu. Sprawą wypadku zajmują się policjanci Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy będą dokładnie wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do kierujących o zachowanie ostrożności na drodze.

Wczoraj, 14.07.2020 r., około godziny 14.40 dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Mierzyno, w gminie Gniewino. Natychmiast na miejsce skierowani zostali policjanci, łącznie ponad 30 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz wejherowskiej komendy, którzy do późnych godzin wieczornych zabezpieczali miejsce zdarzenia, przeprowadzali szczegółowe oględziny oraz zabezpieczali ślady i dokumentację fotograficzną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi doszło do bocznego zderzenia pojazdu osobowego z autobusem, kierujący autobusem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Niestety w wyniku tego tragicznego zdarzenia śmierć poniosło 3 pasażerów autobusu, a pozostałe poszkodowane osoby trafiły do szpitali. Obecny na miejscu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan natychmiast powołał grupę ekspertów śledczych, którzy szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci przypominają i apelują!

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drodze. Kierowcy często tracą czujność i nie zdejmują nogi z gazu, przeceniając własne umiejętności za kierownicą. Niestety, ale nawet najmniejszy błąd kierowcy może skończyć się zderzeniem z drzewem bądź innym pojazdem. Policjanci apelują! Pamiętajmy o rozsądku na drodze oraz kierowaniu z wyobraźnią. Jedźmy wolniej, a bezpieczniej.

(KWP w Gdańsku/js)