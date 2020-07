Sukcesy biegowe wrocławskiej policjantki Data publikacji 15.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Co jakiś czas dociera do nas miła informacja, że nasza koleżanka zajęła miejsce na podium różnych zawodów sportowych. Wrocławska policjantka od lat z powodzeniem łączy pasję do biegania z obowiązkami służbowymi i życiem rodzinnym. W domu zgromadziła już całkiem pokaźna kolekcję medali. Ostatnio zajęła III miejsce w biegu "Dycha z Górką", a obecnie przygotowuje się do kolejnych startów, które już za kilka dni.

Policjanci zobligowani są do utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej i część z wrocławskich funkcjonariuszy łączy ten służbowy obowiązek z życiową pasją. Wielokrotnie pisaliśmy o policjantach, którzy są zwycięzcami lub finalistami sportowej rywalizacji w różnych dziedzinach m. in. w podnoszeniu ciężarów, pływaniu, badmintonie, w zawodach sportów walki i bieganiu. To właśnie w tej ostatniej dyscyplinie sukcesy odnosi podkom. Justyna Szeglowska z wrocławskiego Wydziału Prewencji i Patrolowego. Policjantka rokrocznie startuje w kilku imprezach biegowych, a na ostatnich zawodach ponownie zajęła miejsce na podium.

„Dycha z Górką” to już trzecia odsłona crossu w Obornikach Śląskich. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem biegaczy. Po restrykcjach wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, miłośnicy biegów górskich mogli w końcu wkroczyć na szlak, wszystko z zachowaniem wytycznych sanitarnych. Pagórkowata, 10-kilometrowa trasa wiodła przez leśne tereny. Jak mówiła podkom. Justyna Szeglowska tuż po zakończeniu biegu, trasa była wymagająca, żar lał się z nieba i utrzymanie wysokiego tempa wymagało hartu ducha. Nasza koleżanka nie raz udowodniła jednak, że nie poddaje się w trudnych momentach i bieg ukończyła z bardzo dobrym czasem, plasując się na III pozycji kategorii kobiet.

W miniony weekend podkom. Justyna Szeglowska uczestniczyła także w II Biegu charytatywnym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zorganizowanym na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Tegoroczna edycja zawodów odbywała się wirtualnie. Wrocławska policjantka w ramach akcji na rzecz Fundacji przebiegła 22 kilometry.

W ubiegłym roku policjantka uczestniczyła też w pierwszej edycji zawodów - Bieg z okazji 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej. Celem wydarzenia, oprócz uczczenia rocznicy było zebranie środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na starcie biegu, na dystansie około 5 kilometrów, wokół jeziora Domowego stanęło blisko 500 zawodników. Uczestnicząca w zawodach wrocławska funkcjonariuszka zdobyła drugie miejsce w kategorii open kobiet i pierwsze miejsce w kategorii aspirantów (taki stopień miała w chwili startu).

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych zawodach, a te już za kilka dni. Policjantka obecnie przygotowuje się do udziału w biegu górskim ,,Duch Pogórza’’. Zawody rozgrywane będą 25 lipca br. na dystansie 30 kilometrów, a nasza koleżanka wystartuje w klasyfikacji służb mundurowych, reprezentując Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / dk)