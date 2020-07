60-latek fałszywie poinformował o ładunku wybuchowym w samolocie Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chełmscy policjanci zatrzymali wczoraj 60-latka z gminy Siedliszcze, który powiadomił fałszywie o ładunku wybuchowym w samolocie. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku i dotyczyło międzynarodowego lotu z Krakowa do Londynu. Informację o rzekomym ładunku przekazał telefonicznie do WCPR.

Wczoraj, 15.07.2020 r., kryminalni z chełmskiej komendy zatrzymali 60-letniego mieszkańca gminy Siedliszcze odpowiedzialnego za telefoniczne przekazanie fałszywej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w samolocie. Do zdarzenia doszło 7 grudnia ub.r. Informację tę przekazał na telefon alarmowy 112 Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ze zgłoszenia wynikało, że rzekomy ładunek znajduje się na pokładzie samolotu lecącego z lotniska Kraków Balice do Londynu.

W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła śledztwo. Policjanci, którzy od kilku miesięcy zajmowali się tą sprawą ustalili i zatrzymali wczoraj wytypowanego mężczyznę. Dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Policjanci wystąpią też o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, wysoka grzywna i pokrycie kosztów działania służb w związku wszczętym alarmem.

(KWP w Lublinie/ mw)