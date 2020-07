Policjanci uratowali życie mężczyźnie, który przebywał na kwarantannie Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Uściu Gorlickim monitorując przestrzeganie zasad kwarantanny przez mieszkańców, pomogli mężczyźnie, który zasłabł w swoim mieszkaniu. Kontrolna wizyta mundurowych, okazała się dla mieszkańca Śnietnicy wizytą ratującą jego życie.

14 lipca br., asp. szt. Paweł Markowicz i sierż. szt. Waldemar Pierzga, policjanci z Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, sprawdzając przestrzeganie zasad kwarantanny udali się pod adres objętego nią mieszkańca Śnietnicy. Nie mogli jednak skontaktować się telefonicznie z mężczyzną, który w miejscu izolacji przebywał sam i zawsze sumiennie przestrzegał obowiązków z tym związanych. Ten fakt zaniepokoił policjantów, którzy podeszli do budynku. Przez okno zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast powiadomili pogotowie ratunkowe i pamiętając o własnym bezpieczeństwie bardzo szybko nałożyli środki ochrony indywidualnej w postaci kombinezonów, rękawiczek, gogli ochronnych, ochraniaczy na obuwie oraz przyłbic, po czym weszli do mieszkania, aby udzielić pomocy mężczyźnie. Jak się okazało, mężczyzna cierpi na cukrzycę i to prawdopodobnie ta choroba spowodowała u niego stan bezpośrednio zagrażający życiu. Do czasu przyjazdu ratowników medycznych policjanci kontrolowali stan mężczyzny, który następnie trafił do gorlickiego szpitala.

(KWP w Krakowie/kpa)