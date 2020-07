Areszt za usiłowanie zabójstwa 6-latki Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki przypadkowemu świadkowi, który rozpoznał ze zdjęcia zamieszczonego na profilach społecznościowych śląskiej Policji, poszukiwana 46-letnia kobieta, podejrzewana o usiłowanie zabójstwa 6-letniego dziecka w Jaworznie, została zatrzymana. Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 21.00 na ul. Matejki w Jaworznie. Dzisiaj kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13.07.2020 r., ok. 21.00 na ul. Matejki w Jaworznie. Zatrzymana kobieta podeszła do bawiących się tam dzieci i bez wyraźnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem. Poszkodowaną okazała się 6-letnia dziewczynka, która z poważnymi obrażeniami głowy, zagrażającymi jej zdrowiu, a nawet życiu, została przetransportowana do szpitala w Katowicach-Ligocie. Z relacji świadków oraz zapisu monitoringu, policjanci natychmiast wytypowali sprawczynię, którą okazała się 46-letnia kobieta bez stałego miejsca pobytu. Zdjęcie i rysopis zostały opublikowane na stronach internetowych Policji i udostępniane przez internautów.

We wtorek, 14.07.2020 r., przed południem, para mieszkańców Chrzanowa przejeżdżając obok jednego z przystanków na terenie swojego miasta, rozpoznała w siedzącej tam kobiecie poszukiwaną za poniedziałkowe usiłowanie zabójstwa 6-letniej dziewczynki. O swoich spostrzeżeniach świadek poinformował dyżurnego w Jaworznie, który poprosił o pomoc kolegów z Chrzanowa. Chwilę później kobieta została już przez nich zatrzymana, a następnie przekazana policjantom z Jaworzna. Dzisiaj 46-latka w Prokuraturze Rejonowej w Jaworznie usłyszała zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa, lecz nie przyznała się do winy i złożyła lakoniczne wyjaśnienia. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na wystąpienie przez prokuraturę z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu kobiety na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej nawet dożywotnie więzienie.

(KWP w Katowicach / dk)