Sezon motocyklowy a bezpieczeństwo Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon motocyklowy w pełni. Dwa kółka, piękna pogoda i poczucie wolności – warto było na to czekać! Niestety policyjne statystyki nie są już takie optymistyczne. Na wielkopolskich drogach od początku wakacji zginęło aż trzech motocyklistów! Dlatego mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu apelują o rozwagę do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W miastach i poza nimi na każdym kroku można spotkać motocyklistów. Nie ma co się dziwić, przecież wiosną i latem są idealne warunki dla fanów jednośladów. Niestety ta grupa uczestników ruchu drogowego jest szczególnie narażona na poważne zdarzenia drogowe. Od początku roku na drogach Wielkopolski w 72 wypadkach zginęło 11 motocyklistów, a 95 osób zostało rannych. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że ranni w wypadkach motocyklowych bardzo często nie wracają nigdy do swojej sprawności sprzed zdarzenia. Tak było podczas jednego czerwcowego wypadku w naszym województwie, gdzie kierowca motocykla zginął na miejscu, a pasażerce musiano amputować nogę.



Tragiczna w Wielkopolsce dla tej grupy uczestników ruchu drogowego okazała się zwłaszcza pierwsza połowa lipca, kiedy to śmierć na drodze poniosło aż 3 kierujących motocyklami. Policjanci przyznają, że to nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną tych najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.



Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przypominają kilka porad, które zapewnią bezpieczeństwo nie tylko motocyklistom, ale i wszystkim użytkownikom dróg:

przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących dozwolonej prędkości,

dbać o stan techniczny swojego motocykla,

kierując motocyklem należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, który ochroni przed ewentualnymi urazami podczas zdarzenia drogowego,

dbać o swoją kondycję, stan psychofizyczny,

zawsze warto zaplanować trasę,

od momentu rozpoczęcia jazdy należy koncentrować się wyłącznie na bezpiecznej jeździe i sytuacji na drodze,

zachować odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla jest dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni,

zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu,

obserwować zachowanie innych kierowców, zwłaszcza tych zmieniających pas ruchu, wjeżdżających na skrzyżowanie czy na jezdnię z drogi podporządkowanej – w takich sytuacjach często błędnie oceniają oni prędkość nadjeżdżającego motocykla (wynika to z małych gabarytów zbliżającego się obiektu) i wymuszają pierwszeństwo.

(KWP w Poznaniu/js)