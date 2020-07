Skuteczna obława za napastnikiem, który autem staranował policjantów Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu funkcjonariusze grupy "Skorpion" zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjantkę z Targówka. Padły strzały. To znany policji mieszkaniec powiatu grodziskiego, w przeszłości wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. Policjanci na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego

Kilka dni temu tuż przed południem, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek uzyskali informację, że mężczyzna podejrzewany o liczne przestępstwa przebywa na terenie jednego z komisów samochodowych. Kryminalni niezwłocznie udali się na miejsce. Policjanci od razu zauważyli osobę będącą w ich zainteresowaniu i zablokowali wyjazd z posesji. 20-latek na widok patrolu natychmiast podjął próbę ucieczki, pobiegł do zaparkowanego samochodu i odjechał. Kiedy samochód był już w ruchu, policjant chcąc uniemożliwić ucieczkę kierującemu, otworzył przednie drzwi od jego strony, jednak przez prędkość pojazdu niemożliwe było obezwładnienie osoby. Chwilę później 20-latek celowo "wjechał" w policjantkę, która wpadła na maskę samochodu i upadła na ziemię. Pomimo poturbowania funkcjonariusze nie dali za wygraną, w związku z tym, że zachowanie kierowcy bezpośrednio zagrażało ich życiu i zdrowiu, oddali kilka strzałów w kierunku pojazdu, lecz mężczyzna przyspieszył i wyjechał na drogę niszcząc zamkniętą bramę wjazdową.

Natychmiast po zdarzeniu ruszyła policyjna obława, żeby zatrzymać sprawcę napaści na policjantów. O sytuacji powiadomione zostały ościenne jednostki Policji, które były na bieżąco informowane o sytuacji przez dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Potrąceni funkcjonariusze zostali odwiezieni do szpitala, a w teren ruszyły patrole prewencyjne i operacyjne. Policjanci bardzo szybko podjęli działania, żeby zatrzymać mężczyznę. Zaledwie w niecałą godzinę po zdarzeniu, na terenie powiatu wyszkowskiego, funkcjonariusze grupy "Skorpion" ujawnili porzucony przez uciekiniera samochód, a w nim ślady krwi. Operacyjni kontynuowali pościg pieszo za mężczyzną i już po chwili zatrzymali go. Okazało się, że 20-latek został postrzelony.

Policjanci natychmiast udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie. Wezwana na miejsce karetka pogotowia odwiozła 20-latka do szpitala, gdzie pilnują go policjanci. Porzucony przez uciekiniera pojazd został zabezpieczony i poddany oględzinom kryminalistycznym.

Zatrzymany mieszkaniec powiatu grodziskiego jest znany policjantom – w przeszłości był wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 20-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za czynną napaść na funkcjonariuszy grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / dk)