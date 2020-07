Policjanci oddali krew dla potrzebującej biłgorajanki Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krew, najcenniejszy dar jakim możemy podzielić się z innymi. W tych trudnych dla nas wszystkich czasach policjanci biłgorajskiej komendy i mieszkańcy powiatu nie zapominają o innych. Podczas dzisiejszej zbiórki krwi policjanci tym najcenniejszym darem dzielą się z Panią Aliną, biłgorajanką u której stwierdzono groźną chorobę.

Dzisiaj o godzinie 8:30 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. 3 Maja w Biłgoraju rozpoczęła się zbiórka krwi. Krew to najcenniejszy dar, którego nie można niczym zastąpić. Doskonale wiedzą o tym policjanci biłgorajskiej komendy i mieszkańcy naszego powiatu o ogromnym sercu, którzy nigdy nie zawodzą potrzebujących.



W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o ciężkiej chorobie mieszkanki Biłgoraja, pracownicy biłgorajskiego MOPS-u. Policjanci biłgorajskiej komendy zawsze dołączają do akcji niesienia pomocy, a podczas dzisiejszej zbiórki oddali krew dla Pani Aliny. W tych trudnych czasach kiedy mierzymy się z zagrożeniem jakie niesie ze sobą koronawirus nie możemy zapominać o innych. Ciężkie choroby, wypadki drogowe i zdarzenia w wyniku których pilnie potrzebna jest krew nie zniknęły. Wiedzą o tym mieszkańcy naszego miasta i powiatu, którzy tłumnie ruszyli do punktu poboru krwi, by podzielić się tym drogocennym darem.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym mieszkańcom naszego miasta i powiatu za dobre serce i dar jakim dzielą się z innymi. Pamiętajmy - nasza krew może uratować komuś zdrowie lub życie, a dobro zawsze powraca!



Pani Alinie i wszystkim potrzebującym życzymy powrotu do zdrowia!



J.K.