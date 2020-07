Bez uprawnień wiózł busem o 10 osób za dużo Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sławieńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej busa, który zarejestrowany był na 7 osób. Okazało się, że kierujący zlekceważył wszelkie zasady bezpieczeństwa i w części ładunkowej wiózł aż o 10 pasażerów więcej w dodatkowo zamontowanych tam fotelach. Dodatkowo 50 – latek nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż około dwa lata temu decyzją administracyjną zostały mu cofnięte.

W poniedziałkowe popołudnie, 13.07.2020 r., funkcjonariusze z Ogniwa Ruchu Drogowego w miejscowości Dąbki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego busem. Uwagę sławieńskich policjantów wzbudziła zbyt duża ilość pasażerów mercedesa. Podczas przeprowadzonej kontroli mundurowi sprawdzili dowód rejestracyjny, w którym było jasno określone, że jednorazowo w busie podczas jazdy może znajdować się maksymalnie 7 osób, tymczasem autem podróżowało ich aż 17.

Nieodpowiedziany kierowca za przewożenie zbyt dużej ilości osób został ukarany grzywną, na jego konto wpłynęły także dodatkowe punkty karne. Samochód ten nie był przystosowany do przewozu pasażerów, a dodatkowo był niesprawny technicznie co skutkowało zatrzymaniem jego dowodu rejestracyjnego.

Jakby tego było mało, w trakcie kontroli okazało się, że 50-latkowi decyzją administracyjną zostały cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Za to przestępstwo sąd może go skazać na karę nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie/ mw)