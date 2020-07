Policjanci zatrzymali nietrzeźwego motocyklistę, który jechał w terenie zabudowanym prawie 140 km/h Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ząbkowickiej grupy „Speed” zatrzymali po pościgu nietrzeźwego motocyklistę, który pędził w terenie zabudowanym blisko 140 km/h. Mimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych 42-latek nie chciał zatrzymać się do kontroli. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd. Mężczyźnie może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności

W Kamieńcu Ząbkowickim policjanci z Referatu Ruchu Drogowego chcieli zatrzymać do kontroli motocyklistę. Mężczyzna jednak nagle przyspieszył. W terenie zabudowanym jego prędkość dochodziła do nawet 140 km/h. Swoim zachowaniem zmusił funkcjonariuszy do podjęcia pościgu, gdyż stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych policjanci jechali za motocyklistą kilka kilometrów. Gdy mężczyzna nie miał możliwości wyprzedzenia kolejnego samochodu nagle przewrócił się z motocyklem. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego.

Okazało się, że 42-letni obywatel Ukrainy był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego blisko 1 promil alkoholu w organizmie.

Teraz odpowie za dwa przestępstwa: kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej a także wykroczenie - jazda motocyklem z nadmierną prędkością. Za te przestępstwa grozi utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)