Tymczasowy areszt za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 16.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Puławach zastosował dzisiaj trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez policjantów 45-letniego ob. Mołdawii. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane na 26-letniej obywatelce Ukrainy.

Wniosek o tymczasowy areszt został złożony wczoraj po zebraniu materiału dowodowego i przedstawieniu zarzutów mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie zabójstwa 26-letniej obywatelki Ukrainy. Do zdarzenia doszło we wtorek, przy ulicy 6 sierpnia w Puławach. Policję powiadomili przypadkowi świadkowie, którzy usłyszeli krzyki kobiety oraz zobaczyli jak mężczyzna szarpie ją na balkonie i wciąga do mieszkania. Błyskawiczna reakcja dwojga puławskich funkcjonariuszy prewencji doprowadziła do zatrzymania mężczyzny. 45-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany na schodach, gdy próbował opuścić kamienicę, w której doszło do zdarzenia. Mimo natychmiastowej pomocy udzielonej poszkodowanej, nie udało się jej uratować. Zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Puławach, na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec Mołdawianina środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego zabójstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

E.R.K.