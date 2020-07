Podrobiona odzież, zegarki i kosmetyki nie trafią już do obrotu Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 985 sztuk różnych przedmiotów w tym ubrania, kosmetyki, zegarki i okulary posiadające podrobione, zastrzeżone znaki towarowe znanych światowych firm zabezpieczyli funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wołomińskiej komendy. Towar przewożony był w dwóch dostawczych pojazdach, prowadzonych przez 49-letnią kobietę i 48-letniego mężczyznę. Oboje już usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej. Straty pokrzywdzonych firm mogły sięgnąć kwoty blisko 250 000 zł. Zatrzymanym może teraz grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wołomińscy policjanci z wydziału przestępczości gospodarczej i korupcji KPP Wołomin uzyskali informację na temat osób dokonujących sprzedaży za pośrednictwem Internetu oraz na targowiskach znajdujących się na poległym terenie, wyrobów tekstylnych z nielegalnie naniesionymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Funkcjonariusze w Markach zatrzymali do kontroli drogowej renault Master, którym kierował 48-latek. W trakcie sprawdzenia pojazdu policjanci zabezpieczyli tekstylie, zegarki, okulary, paski i torebki z podrobionymi znakami towarowymi.

W tym samym czasie, inna grupa policjantów, tym razem w Zielonce zatrzymała do kontroli drogowej kolejny pojazd dostawczy, którym kierowała 49-latka. Jak się okazało, to znajoma mężczyzny zatrzymanego w Markach. I w tym przypadku funkcjonariusze zabezpieczyli odzież z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Łącznie to 985 sztuk podrobionych przedmiotów.

Straty pokrzywdzonych firm mogły sięgnąć blisko 250 000 złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie 8100 złotych.

Pojazdy, którymi poruszały się zatrzymane osoby nie posiadały aktualnych badań technicznych i ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty za popełnione przestępstwa z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, za które może im grozić kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

(KSP/js)