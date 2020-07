Bez uprawnień, motocyklem w terenie zabudowanym prawie 220 km/h Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego stołecznej komendy po krótkim pościgu zatrzymali do kontroli motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał 219,7 km/h. Dodatkowo okazało się, że kierujący nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdów. 38-latek już usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, czeka go również odpowiedzialność karana za popełnione wykroczenia.

Wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego funkcjonariusze ruchu drogowego stołecznej Policji oraz powiatowych komend prowadzą działania ukierunkowane na uświadomienie kierujących jednośladami, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt szybka i brawurowa jazda takimi pojazdami. Funkcjonariusze ruchu drogowego korzystają nie tylko z nowoczesnych laserowych mierników prędkości, lecz także z pojazdów wyposażonych w wideorejestratory.

27 czerwca w Warszawie na ulicy Żołnierskiej policjanci w nieoznakowanym bmw, wyposażonym w wideorejestrator, „namierzyli” motocyklistę, który poruszał się z prędkością 115 km/h. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Pomimo wydanych stosownych poleceń motocyklista nie zatrzymał się, kontynuując dalszą jazdę. W rejonie Ząbek motocykl wjechał w ulicę Szwoleżerów, następnie Reymonta, Piłsudskiego, gdzie w rejonie ronda został zatrzymany. Najwyższy pomiar prędkości jaki zarejestrował policyjny wideorejestrator wyniósł 219,7 km/h.

Kierowcą motocykla okazał się 38-letni mieszkaniec Wołomina. Podczas sprawdzania jego danych, okazało się, że nie posiadał on uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Zebrany w prowadzonym postępowaniu materiał, na obecnym etapie pozwolił funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Ząbkach na przedstawienie mężczyźnie zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 178b KK, tj. niezatrzymania się do kontroli drogowej pomimo wydawanych poleceń przez funkcjonariusza Policji, za co może mu grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Oddzielne postępowanie w kierunku popełnionych przez 38-latka wykroczeń, w tym przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień, prowadzą funkcjonariusze sekcji wykroczeń wołomińskiej Komendy .

(KSP / dk)