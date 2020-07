Policjanci zabezpieczyli pirackie oprogramowanie diagnostyczne Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Poznania zatrzymali trzy osoby podejrzane o sprzedaż w Internecie podrabianych interfejsów do diagnostyki samochodowej z pirackim oprogramowaniem. Szacunkowa wartość oryginalnych produktów to ponad 500 tys. złotych. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzy osoby, które miały za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych sprzedawać podrobione interfejsy do diagnostyki samochodowej z pirackim oprogramowaniem. 8 i 9 lipca br. funkcjonariusze zapukali do mieszkań mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat – mieszkańców powiatu nowotomyskiego, poznańskiego i ostrowskiego.

W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych, zabezpieczono 28 sztuk interfejsów razem z płytami CD, zawierającymi nielegalne oprogramowanie. Szacunkowa wartość oryginalnego produktu to ponad 500 tys. złotych. Dodatkowo zabezpieczono 5 komputerów z nielegalnym oprogramowaniem, które były wykorzystywane w tym procederze.

Policjanci skontaktowali się ze specjalistą przeszkolonym w zakresie rozpoznawania oryginalnych produktów, który jednoznacznie stwierdził, że zabezpieczone przedmioty nie są autentyczne. Podejrzani usłyszeli zarzuty z art. 116 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, art. 305 Ustawy Prawa Własności Przemysłowej oraz art. 278 Kodeksu Karnego, za co grozi do 5 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)